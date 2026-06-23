В Дагестане возбудили дело после обвинения мужчины в насилии над дочерью

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дагестане возбуждено уголовное дело о совершении действий сексуального характера в отношении ребенка после заявления женщины о возможном насилии со стороны ее бывшего мужа.

Следственные органы проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего: проверяют доводы заявителя, назначают судебные экспертизы, допрашивают свидетелей.

Расследование передано в аппарат следственного управления СК России по Республике Дагестан для наиболее полного, всестороннего и объективного расследования.

МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Уголовное дело о совершении действий сексуального характера в отношении ребенка возбуждено в Дагестане после того, как женщина обвинила бывшего мужа в насилии над их дочерью, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

По предварительным данным, в следственные органы поступило заявление от женщины о том, что ее бывший муж мог совершить противоправные действия в отношении их дочери.

"Следственным отделом по Кировскому району городу Махачкалы … возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", – говорится в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, отметили в управлении. Проверяются доводы заявителя, назначены судебные экспертизы, допрашиваются те, кто располагает сведениями, имеющими значение для расследования.

С ребенком будет организована работа профильных специалистов, в том числе психологов. Кроме того, в рамках расследования дадут правовую оценку всем обстоятельствам, связанным с условиями проживания и воспитания ребенка. Следствие также установило, что ранее суд принял заочное решение об определении места жительства девочки с ее отцом. Эти обстоятельства будут тщательно изучены и проверены в ходе расследования, подчеркнули в ведомстве.