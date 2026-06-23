Фестиваль короткой прозы "БеспринцЫпные чтения" пройдет на "Винзаводе"

Краткий пересказ от РИА ИИ Фестиваль «БеспринцЫпные чтения» переезжает из парка «Сад Эрмитаж» в Центр современного искусства «Винзавод».

11–12 июля на «Винзаводе» пройдет двухдневный чтецкий марафон, где ведущие российские актеры прочтут тексты вместе с победителями конкурса.

В этом году на участие в фестивале уже подано 1 760 заявок.

МОСКВА, 23 июн - пресс-служба фестиваля "БеспринцЫпные чтения". Событие встретит свое десятилетие на "Винзаводе" двухдневным чтецким марафоном. Один из ключевых российских тематических фестивалей меняет в этом году прописку и переезжает из парка Сад Эрмитаж в Центр современного искусства "Винзавод".

11-12 июля на главной сцене "Винзавода", а также в других пространствах этого арт-кластера ведущие российские актеры прочтут тексты вместе с победителями конкурса, который идет с августа 2025 по всей стране.

"Десять лет даже для ребенка уже серьезная дата, тем более для фестиваля. В этом возрасте зачастую и у детей, и у фестивалей открывается новая страница в жизни, вызванная взрослением и расширением горизонтов. "Винзавод" во многом культовая институция, и мы будем рады создавать с ней совместно новый формат знакомства зрителей с отечественной короткой прозой. В наших планах значительное расширение линейки событий нашего фестиваля, так как возможности на "Винзаводе" несоизмеримо больше в силу совершенно иной инфраструктуры", – отметила продюсер фестиваля и литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Анастасия Приц.

По ее мнению, соединение аудиторий фестиваля и "Винзавода" даст синергетический эффект.

"Конечно фестивали в Саду Эрмитаж и на "Винзаводе" будут отличаться, там очарование камерности прекрасного парка, на "Винзаводе" - размах и нерв авангарда современного искусства в исторических декорациях. Нашему фестивалю десять лет - как хорошая выдержка для вина, которое не так давно появилось на российском ландшафте. О всех нововведениях вы прочтете в новостях, но я особенно рад, что в этом году мы будем читать не только рассказы, но и посты из социальных сетей, которые стали самостоятельным поджанром прозы", – указал писатель, драматург, сопродюсер фестиваля и литературно-театрального "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин.

ЦСИ "Винзавод" уже на протяжении 20 лет поддерживает актуальное российское искусство. Объединяя усилия, литературно-театральный проект "БеспринцЫпные чтения" и Центр современного искусства "Винзавод" открывают новые возможности для поиска и поддержки молодых талантов, а также для дальнейшей популяризации современной литературы и искусства. Это сотрудничество станет важным шагом к расширению молодой аудитории, развитию культурного диалога и созданию новых форм взаимодействия между авторами, артистами и зрителями. В этом году на участие в фестивале уже подано 1 760 заявок, и их число продолжает расти.

Подробности программы.

11 июля 2026

14:00 – Круглый стол

Тема обсуждения будет объявлена ближе к дате мероприятия. (Предварительная регистрация откроется в июне 2026 года)

19:00 – Гала-концерт "БеспринцЫпные чтения"

Хедлайнеры: Игорь Верник, Александр Маленков, Дарья Мороз, Александр Цыпкин, Дмитрий Чеботарев.*

12 июля 2026

13:00 – "БеспринцЫпные чтения" для всей семьи

Хедлайнеры: Карина Каграманян, Ярослав Матвеев, Александра Ребенок, Алиса Руденко, Александр Цыпкин, Катерина Шпица и другие.*

19:00 – Гала-концерт "БеспринцЫпные чтения"

Хедлайнеры: Антон Косточкин, Андрей Максимов, Максим Матвеев, Александра Ребенок, Александр Снегирев, Александр Цыпкин, Константин Хабенский.*

Каждый год в фестивале проходит конкурс авторов и чтецов возрастом от шести лет по всей России. Результаты отбора этого года будут опубликованы 1 июля на сайте проекта, в социальных сетях Александра Цыпкина и проекта "БеспринцЫпные чтения".

Впервые фестиваль короткой новой прозы "БеспринцЫпные чтения" прошел в 2016 году. Свою историю фестиваль не прерывал на протяжении десяти лет. Во время пандемии проходил в онлайн формате, собрав более 2 миллионов просмотров по всей России. За 10 лет проект собрал более 800 тысяч зрителей, открыл более 100 новых авторов современной прозы и выпустил семь сборников. По итогам фестиваля проект совместно с ИД "АСТ" ограниченным тиражом выпускает сборник лучших произведений всех авторов-участников.

Фестиваль "БеспринцЫпные чтения" имеет широкую географию. Проект уже побывал в Санкт-Петербурге, Барнауле, Краснодаре, Владивостоке, Перми, Калининграде, Нижнем Новгороде и десятках других городов. Сам проект уже гастролировал в 15 странах мира.

*Полный список участников фестиваля может измениться и будет опубликован на сайте и в социальных сетях Александра Цыпкина и литературного проекта "БеспринцЫпные чтения".