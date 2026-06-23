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Британия после Brexit не стала независимой, заявил лидер партии "Наследие" - РИА Новости, 23.06.2026
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07:26 23.06.2026 (обновлено: 07:34 23.06.2026)
Британия после Brexit не стала независимой, заявил лидер партии "Наследие"

Кертен: Британия за десять лет после Brexit так и не добилась независимости

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ровно 10 лет назад, в июне 2016 года, 52% британцев высказались за выход из Евросоюза.
  • По мнению лидера британской партии «Наследие» Дэвида Кертена, Великобритания еще не получила полной независимости после Brexit.
  • Соглашение о выходе из ЕС, подписанное Борисом Джонсоном, лишило Британию большинства прав на рыболовство в ее собственных водах и создало торговый барьер посередине Ирландского моря.
ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости. Великобритания 10 лет спустя после референдума о выходе из Евросоюза так и не добилась полной независимости, заявил РИА Новости лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен.
Во вторник исполняется ровно 10 лет с момента референдума о Brexit. В июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства.
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"К сожалению, мы еще не в полной мере получили преимущества, которые Brexit мог бы принести нашей стране… Есть нерешенные вопросы, с которыми необходимо разобраться, чтобы мы получили полную независимость и полный суверенитет над всеми нашими законами и каждым аспектом жизни нашей страны", - сказал Кертен, который в 2016 году активно участвовал в агитации за выход из ЕС.
Он подчеркнул, что Борис Джонсон, который был премьер-министром во время окончательной доработки соглашения о выходе, в итоге подписал "ужасное соглашение", которое заставило Соединенное Королевство продолжить подчиняться многим правилам и постановлениям ЕС.
В частности, соглашение лишило Британию большинства прав на рыболовство в ее собственных водах и создало торговый барьер посередине Ирландского моря. В итоге Северная Ирландия фактически осталась в едином рынке ЕС, и таможенные правила ЕС теперь действуют в отношении товаров, которые перевозятся туда из Англии, Уэльса и Шотландии, подчеркнул политик.
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"Предстоящая годовщина - это время подвести итоги. Понять, где мы оказались, честно признать упущенные возможности и возродить стремление к достижению потенциала и процветания, которые мы могли бы иметь, если бы процесс Brexit был завершен, как нам обещали", - заключил Кертен, который на момент референдума состоял в возглавляемой Найджелом Фаражем Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP).
Согласно июньскому опросу компании YouGov, почти 60% взрослого населения Великобритании не жалеют о выходе из Евросоюза и не хотят расширения доступа к единому рынку объединения.
Несмотря на то, что большинство населения не хочет возвращения в ЕС, в 2025 году британское правительство лейбористов и ЕС заключили соглашение об углублении партнерства в рамках перезагрузки отношений после Brexit. При этом, как сообщали ранее британские СМИ, Брюссель не намерен допускать Британию к единому рынку, и может предложить только таможенный союз.
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