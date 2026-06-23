Краткий пересказ от РИА ИИ Ровно 10 лет назад, в июне 2016 года, 52% британцев высказались за выход из Евросоюза.

По мнению лидера британской партии «Наследие» Дэвида Кертена, Великобритания еще не получила полной независимости после Brexit.

Соглашение о выходе из ЕС, подписанное Борисом Джонсоном, лишило Британию большинства прав на рыболовство в ее собственных водах и создало торговый барьер посередине Ирландского моря.

ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости. Великобритания 10 лет спустя после референдума о выходе из Евросоюза так и не добилась полной независимости, заявил РИА Новости лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен.

Во вторник исполняется ровно 10 лет с момента референдума о Brexit. В июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства.

"К сожалению, мы еще не в полной мере получили преимущества, которые Brexit мог бы принести нашей стране… Есть нерешенные вопросы, с которыми необходимо разобраться, чтобы мы получили полную независимость и полный суверенитет над всеми нашими законами и каждым аспектом жизни нашей страны", - сказал Кертен, который в 2016 году активно участвовал в агитации за выход из ЕС.

Он подчеркнул, что Борис Джонсон , который был премьер-министром во время окончательной доработки соглашения о выходе, в итоге подписал "ужасное соглашение", которое заставило Соединенное Королевство продолжить подчиняться многим правилам и постановлениям ЕС.

В частности, соглашение лишило Британию большинства прав на рыболовство в ее собственных водах и создало торговый барьер посередине Ирландского моря. В итоге Северная Ирландия фактически осталась в едином рынке ЕС, и таможенные правила ЕС теперь действуют в отношении товаров, которые перевозятся туда из Англии, Уэльса и Шотландии, подчеркнул политик.

"Предстоящая годовщина - это время подвести итоги. Понять, где мы оказались, честно признать упущенные возможности и возродить стремление к достижению потенциала и процветания, которые мы могли бы иметь, если бы процесс Brexit был завершен, как нам обещали", - заключил Кертен, который на момент референдума состоял в возглавляемой Найджелом Фаражем Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP).

Согласно июньскому опросу компании YouGov, почти 60% взрослого населения Великобритании не жалеют о выходе из Евросоюза и не хотят расширения доступа к единому рынку объединения.