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Премьер Болгарии заявил об исчерпании ресурсов для военной помощи Украине - РИА Новости, 23.06.2026
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19:04 23.06.2026
Премьер Болгарии заявил об исчерпании ресурсов для военной помощи Украине

Радев: Болгария достигла предела возможностей по оказанию военной помощи Украине

© AP Photo / Valentina PetrovaРумен Радев
Румен Радев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Valentina Petrova
Румен Радев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болгария достигла предела возможностей по предоставлению Украине военной или финансовой поддержки сверх уже согласованных условий.
  • Прекращение передачи помощи со стороны болгарской армии не означает прекращения поддержки по другим направлениям и прекращения деятельности болгарской оборонной промышленности.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Болгария достигла предела возможностей по предоставлению Украине военной или финансовой поддержки сверх уже согласованных условий, заявил премьер-министр страны Румен Радев.
Глава правительства отвечал на депутатский запрос бывшего премьера Николая Денкова.
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"После 13 пакетов военной поддержки Болгария достигла предела того, что она может предоставить из ресурсов вооруженных сил без ущерба для национальной обороны", - заявил Радев, которого цитирует Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Премьер добавил, что прекращение передачи помощи со стороны болгарской армии не означает прекращения поддержки по другим направлениям и прекращения деятельности болгарской оборонной промышленности.
Две недели назад Радев уже заявлял, что правительство страны прекращает поставки оружия Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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