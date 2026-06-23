Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болгария достигла предела возможностей по предоставлению Украине военной или финансовой поддержки сверх уже согласованных условий.
- Прекращение передачи помощи со стороны болгарской армии не означает прекращения поддержки по другим направлениям и прекращения деятельности болгарской оборонной промышленности.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Болгария достигла предела возможностей по предоставлению Украине военной или финансовой поддержки сверх уже согласованных условий, заявил премьер-министр страны Румен Радев.
Глава правительства отвечал на депутатский запрос бывшего премьера Николая Денкова.
Премьер добавил, что прекращение передачи помощи со стороны болгарской армии не означает прекращения поддержки по другим направлениям и прекращения деятельности болгарской оборонной промышленности.
Две недели назад Радев уже заявлял, что правительство страны прекращает поставки оружия Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.