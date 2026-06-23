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В Благовещенске стартует реставрация краеведческого музея - РИА Новости, 23.06.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
07:14 23.06.2026
В Благовещенске стартует реставрация краеведческого музея

Реставрацию исторического музея в Благовещенске начнут в этом году

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В этом году в Благовещенске начнут реставрацию краеведческого музея и фасадов других исторических зданий в центре города.
  • Параллельно планируется обновить фасад дома Бабинцевой, где размещается городской исторический музей, а также отремонтировать кровлю Центра эстетического воспитания имени Белоглазова.
  • В августе строители приступят ко второму этапу реконструкции старинного здания областного военкомата, завершить которую планируют до конца года.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн – РИА Новости. Реставрацию краеведческого музея и фасадов других исторических зданий в центре Благовещенска начнут в этом году, сообщает правительство Амурской области.
"В ближайшее время начнем реставрировать одно из самых красивых зданий Благовещенска... Работы необходимо провести максимально быстро и качественно, и начать именно со стороны здания, выходящей на улицу Ленина", – отметил губернатор Василий Орлов.
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Он подчеркнул, что музей в центре города неизменно привлекает туристов, поэтому подрядчику предстоит составить четкий план-график. Реставрацию лицевого фасада завершат до перехода к работам во дворе.
Параллельно планируется обновить фасад дома Бабинцевой, где размещается городской исторический музей. По завершении работ здание оборудуют архитектурной подсветкой, а дизайнеры уже подготовили проект новогоднего оформления. Также в текущем году отремонтируют кровлю Центра эстетического воспитания имени Белоглазова.
В августе строители приступят ко второму этапу реконструкции старинного здания областного военкомата, завершить которую планируют до конца года.
По словам начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Алексея Лохова, реставрация уже ведется на трех других памятниках архитектуры. В учебном корпусе БГПУ завершили ремонт кровли, готовность помещений составляет 50%, подрядчик перешел к отделке фасадов и благоустройству, которые должны закончиться к 1 сентября.
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Капитальный ремонт крыши здания драматического театра выполнен на 95%. Рабочие заменили стропила и кровельное покрытие, установили водосток и систему антиобледенения. Сдать объект планируют в июле.
Масштабная реставрация бывшего здания кардиохирургического центра рассчитана до конца 2027 года. Сейчас на объекте демонтирована старая кровля и перекрытия, подстропильная система готова на 70%, а фасады отреставрированы на 80%, отметили в правительстве.
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