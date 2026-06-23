В Совфеде предложили дополнительные меры поддержки МСП

Краткий пересказ от РИА ИИ Андрей Кутепов предложил увеличить порог численности сотрудников для применения АУСН с 5 до 15 человек и продлить действие эксперимента по установлению специального налогового режима АУСН.

Кутепов отметил запрос регионов на замедление снижения порога выручки для применения патентной системы налогообложения.

Сенатор предложил освободить от налогообложения доходы МСП, полученные в виде субсидий или грантов из бюджетов всех уровней.

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов предложил кабмину установить меры поддержки малых и средних предприятий (МСП), включая увеличение числа сотрудников микропредприятий с использованием автоматизированной упрощенной системы налогообложения, освобождение от налогов доходов МСП, полученных в виде субсидий или грантов.

"В комитет… поступают предложения от субъектов РФ в части мер поддержки малого и среднего предпринимательства", - говорится в письме сенатора на имя вице-премьера РФ – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

В частности, речь идет об автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН).

"Действующий порог численности сотрудников для применения АУСН (до 5 человек) создает искусственный барьер для масштабирования бизнеса и сдерживает развитие малых предприятий", - говорится в обращении.

В связи с высокой востребованностью АУСН среди субъектов МСП, а также удобством налогового администрирования "предлагается увеличить порог численности сотрудников для сохранения возможности применения режима АУСН для всего микробизнеса (до 15 работников и до 60 миллионов рублей дохода), изменив допустимый лимит численности с 5 до 15 человек, а также продлить действие эксперимента по установлению специального налогового режима АУСН", отмечается в письме сенатора.

Еще одна тема - патентная система налогообложения.

"Снижение порога выручки с 60 до 20 миллионов рублей в год, а в последствии до 10 миллионов рублей для хозяйствующих субъектов - плательщиков патента, которые теряют право на применение патентной системы налогообложения, ведет к увеличению налоговой нагрузки, росту расходов на учет НДС", - отметил Кутепов

Указанная ситуация сформировала "запрос регионов на замедление снижения порога выручки в целях применения патентной системы налогообложения", пояснил парламентарий.

Кроме того, в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в производственных отраслях, предлагается распространить применение единого пониженного тарифа страховых взносов на ряд видов деятельности легкой промышленности, говорится в обращении.

Глава комитета СФ также отметил, что ранее субъектам РФ предоставлялись субсидии из федерального бюджета на цели поддержки субъектов МСП, в том числе на возмещение расходов бизнеса на приобретение оборудования. "Предлагается вернуться к данной практике, которая позволяла малым предприятиям модернизировать устаревшую технику и повышать производительность без масштабных вложений", - написал Кутепов.