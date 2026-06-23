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В Совфеде предложили дополнительные меры поддержки МСП - РИА Новости, 23.06.2026
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06:13 23.06.2026
В Совфеде предложили дополнительные меры поддержки МСП

Сенатор Кутепов предложил увеличить число сотрудников микропредприятий

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Кутепов предложил увеличить порог численности сотрудников для применения АУСН с 5 до 15 человек и продлить действие эксперимента по установлению специального налогового режима АУСН.
  • Кутепов отметил запрос регионов на замедление снижения порога выручки для применения патентной системы налогообложения.
  • Сенатор предложил освободить от налогообложения доходы МСП, полученные в виде субсидий или грантов из бюджетов всех уровней.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов предложил кабмину установить меры поддержки малых и средних предприятий (МСП), включая увеличение числа сотрудников микропредприятий с использованием автоматизированной упрощенной системы налогообложения, освобождение от налогов доходов МСП, полученных в виде субсидий или грантов.
"В комитет… поступают предложения от субъектов РФ в части мер поддержки малого и среднего предпринимательства", - говорится в письме сенатора на имя вице-премьера РФ – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
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В частности, речь идет об автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН).
"Действующий порог численности сотрудников для применения АУСН (до 5 человек) создает искусственный барьер для масштабирования бизнеса и сдерживает развитие малых предприятий", - говорится в обращении.
В связи с высокой востребованностью АУСН среди субъектов МСП, а также удобством налогового администрирования "предлагается увеличить порог численности сотрудников для сохранения возможности применения режима АУСН для всего микробизнеса (до 15 работников и до 60 миллионов рублей дохода), изменив допустимый лимит численности с 5 до 15 человек, а также продлить действие эксперимента по установлению специального налогового режима АУСН", отмечается в письме сенатора.
Еще одна тема - патентная система налогообложения.
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"Снижение порога выручки с 60 до 20 миллионов рублей в год, а в последствии до 10 миллионов рублей для хозяйствующих субъектов - плательщиков патента, которые теряют право на применение патентной системы налогообложения, ведет к увеличению налоговой нагрузки, росту расходов на учет НДС", - отметил Кутепов.
Указанная ситуация сформировала "запрос регионов на замедление снижения порога выручки в целях применения патентной системы налогообложения", пояснил парламентарий.
Кроме того, в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в производственных отраслях, предлагается распространить применение единого пониженного тарифа страховых взносов на ряд видов деятельности легкой промышленности, говорится в обращении.
Глава комитета СФ также отметил, что ранее субъектам РФ предоставлялись субсидии из федерального бюджета на цели поддержки субъектов МСП, в том числе на возмещение расходов бизнеса на приобретение оборудования. "Предлагается вернуться к данной практике, которая позволяла малым предприятиям модернизировать устаревшую технику и повышать производительность без масштабных вложений", - написал Кутепов.
Кроме того, сенатор предложил освободить от налогообложения доходы МСП, полученные в виде субсидий или грантов из бюджетов всех уровней.
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