Российский рынок акций снизился на 1,21 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский рынок акций на старте утренней сессии вторника понизился на 1,21%.
- Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снизился до 2290,27 пункта.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский рынок акций на старте утренней сессии вторника понижается на 1,21%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.00 мск снижался на 1,21%, до 2290,27 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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