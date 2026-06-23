Российский рынок акций снизился на 1,21 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский рынок акций на старте утренней сессии вторника понизился на 1,21%.

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снизился до 2290,27 пункта.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский рынок акций на старте утренней сессии вторника понижается на 1,21%, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.00 мск снижался на 1,21%, до 2290,27 пункта.

Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).