Российский болельщик рассказал, как посетил матч ЧМ по ИИ-билету

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский болельщик Родион Балакин посетил матч чемпионата мира по футболу 2026 года с билетом, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Балакин решился на такой шаг из-за высоких цен на билеты, установленных ФИФА.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, в турнире впервые участвуют 48 сборных.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский болельщик Родион Балакин рассказал РИА Новости, что идея посещения матча чемпионата мира по футболу с помощью созданного искусственным интеллектом билета появилась у него из-за высоких цен, установленных ФИФА.

Ранее Балакин опубликовал ролик о том, как с помощью созданного ИИ билета сумел посетить матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались команды Узбекистана и Колумбии (1:3). Болельщик прошел несколько этапов досмотра, но на трибуны смог попасть только под конец матча.

"Эта идея родилась еще зимой, как только мы увидели цены на билеты. Она утвердилась, когда мы узнали, что один московский фанат бесплатно прошел на матч открытия, смешавшись с волонтерами. Мы приехали в Мексику без билетов, я для себя отложил не больше 300 долларов - жалко было больше тратить на билет, потому что в России самые дешевые билеты стоили 900 рублей. А там даже для мексиканцев не было билетов пониженной категории, все билеты были дорогие", - сказал Балакин.

"ChatGPT сейчас во всем используется - попробовали сделать, а там уже как пойдет. Один кордон, второй - мы знали, что там их много. Прошли, азарт появился - перекупы начали предлагать билеты за 300-400 долларов, но было неизвестно, что там за билеты и как бы они перекидывали их из личного кабинета ФИФА в мой личный кабинет. Решили идти - встретили колумбийца (его выгнали с трибуны за использование файера, Балакин прошел на стадион благодаря билету южноамериканца - прим. ред.), но там уже, к сожалению, матч закончился", - продолжил он.

Собеседник агентства отметил, что больше не планирует посещать матчи чемпионата мира, поскольку он возвращается в Россию.