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Российский болельщик рассказал, как посетил матч ЧМ по ИИ-билету - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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21:05 23.06.2026 (обновлено: 21:28 23.06.2026)
Российский болельщик рассказал, как посетил матч ЧМ по ИИ-билету

Российский болельщик рассказал, что посетил матч ЧМ по ИИ-билету из-за цен

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский болельщик Родион Балакин посетил матч чемпионата мира по футболу 2026 года с билетом, созданным с помощью искусственного интеллекта.
  • Балакин решился на такой шаг из-за высоких цен на билеты, установленных ФИФА.
  • Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, в турнире впервые участвуют 48 сборных.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский болельщик Родион Балакин рассказал РИА Новости, что идея посещения матча чемпионата мира по футболу с помощью созданного искусственным интеллектом билета появилась у него из-за высоких цен, установленных ФИФА.
Ранее Балакин опубликовал ролик о том, как с помощью созданного ИИ билета сумел посетить матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались команды Узбекистана и Колумбии (1:3). Болельщик прошел несколько этапов досмотра, но на трибуны смог попасть только под конец матча.
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"Эта идея родилась еще зимой, как только мы увидели цены на билеты. Она утвердилась, когда мы узнали, что один московский фанат бесплатно прошел на матч открытия, смешавшись с волонтерами. Мы приехали в Мексику без билетов, я для себя отложил не больше 300 долларов - жалко было больше тратить на билет, потому что в России самые дешевые билеты стоили 900 рублей. А там даже для мексиканцев не было билетов пониженной категории, все билеты были дорогие", - сказал Балакин.
"ChatGPT сейчас во всем используется - попробовали сделать, а там уже как пойдет. Один кордон, второй - мы знали, что там их много. Прошли, азарт появился - перекупы начали предлагать билеты за 300-400 долларов, но было неизвестно, что там за билеты и как бы они перекидывали их из личного кабинета ФИФА в мой личный кабинет. Решили идти - встретили колумбийца (его выгнали с трибуны за использование файера, Балакин прошел на стадион благодаря билету южноамериканца - прим. ред.), но там уже, к сожалению, матч закончился", - продолжил он.
Собеседник агентства отметил, что больше не планирует посещать матчи чемпионата мира, поскольку он возвращается в Россию.
Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 сборных.
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