Рейтинг@Mail.ru
Наиболее пострадавшего под Брянском ребенка перевели из реанимации - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 23.06.2026
Наиболее пострадавшего под Брянском ребенка перевели из реанимации

Наиболее пострадавшего под Брянском ребенка перевели из реанимации в хирургию

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРебенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области
Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ребенок, наиболее пострадавший от удара БПЛА под Брянском, переведен из реанимации в отделение хирургии, его состояние стабильное.
  • Все дети и взрослый пациент продолжают лечение, их состояние стабильное, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Ребенок, наиболее пострадавший от удара БПЛА по белорусскому автобусу под Брянском, переведен из реанимации в отделение хирургии, его состояние стабильное, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.
"Все дети продолжают лечение в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии. Их состояние стабильное. Ребенок, прооперированный 19 июня, переведен из реанимации в отделение хирургии, его состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Заказчиков атаки на автобус с детьми в Брянской области объявили в розыск
Вчера, 18:37
Отмечается, что со всеми детьми предоставлена возможность находиться родителям.
"Взрослый пациент находится в 432-м главном военном клиническом медицинском центре. Его состояние стабильное", - добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что всем пострадавшим продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Ситуация остается на контроле министерства здравоохранения, добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, были ранены восемь человек, в том числе шестеро детей. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.
Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Врачи рассказали о состоянии детей из Белоруссии, пострадавших под Брянском
22 июня, 17:17
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
В прошлый четверг из Брянской области в Белоруссию были эвакуированы шесть пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, детей приняли в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии. Остальные пассажиры вернулись в Речицу специально направленным за ними автобусом.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Женщина, погибшая при ударе по автобусу в Брянской области, была беременна
19 июня, 14:57
 
ПроисшествияБелоруссияБрянская областьАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала