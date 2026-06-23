Наиболее пострадавшего под Брянском ребенка перевели из реанимации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ребенок, наиболее пострадавший от удара БПЛА под Брянском, переведен из реанимации в отделение хирургии, его состояние стабильное.
- Все дети и взрослый пациент продолжают лечение, их состояние стабильное, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Ребенок, наиболее пострадавший от удара БПЛА по белорусскому автобусу под Брянском, переведен из реанимации в отделение хирургии, его состояние стабильное, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.
"Все дети продолжают лечение в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии. Их состояние стабильное. Ребенок, прооперированный 19 июня, переведен из реанимации в отделение хирургии, его состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со всеми детьми предоставлена возможность находиться родителям.
"Взрослый пациент находится в 432-м главном военном клиническом медицинском центре. Его состояние стабильное", - добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что всем пострадавшим продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Ситуация остается на контроле министерства здравоохранения, добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, были ранены восемь человек, в том числе шестеро детей. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
В прошлый четверг из Брянской области в Белоруссию были эвакуированы шесть пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, детей приняли в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии. Остальные пассажиры вернулись в Речицу специально направленным за ними автобусом.