Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области

Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области

Наиболее пострадавшего под Брянском ребенка перевели из реанимации

Краткий пересказ от РИА ИИ Ребенок, наиболее пострадавший от удара БПЛА под Брянском, переведен из реанимации в отделение хирургии, его состояние стабильное.

Все дети и взрослый пациент продолжают лечение, их состояние стабильное, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Ребенок, наиболее пострадавший от удара БПЛА по белорусскому автобусу под Брянском, переведен из реанимации в отделение хирургии, его состояние стабильное, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.

"Все дети продолжают лечение в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии. Их состояние стабильное. Ребенок, прооперированный 19 июня, переведен из реанимации в отделение хирургии, его состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со всеми детьми предоставлена возможность находиться родителям.

"Взрослый пациент находится в 432-м главном военном клиническом медицинском центре. Его состояние стабильное", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что всем пострадавшим продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Ситуация остается на контроле министерства здравоохранения, добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук , ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, были ранены восемь человек, в том числе шестеро детей. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.

В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.