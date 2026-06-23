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Минск выступает за скорейшее мирное урегулирование на Украине, заявил посол - РИА Новости, 23.06.2026
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11:32 23.06.2026
Минск выступает за скорейшее мирное урегулирование на Украине, заявил посол

Селиверстов: Минск выступает за скорейшее мирное урегулирование на Украине

© Фото : БЕЛТАЮрий Селиверстов
Юрий Селиверстов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : БЕЛТА
Юрий Селиверстов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов подтвердил, что Минск выступает за необходимость скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минск выступает за необходимость скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов.
"Мы подтверждаем твердую позицию Белоруссии о необходимости скорейшего мирного урегулирования на Украине", - сказал Селиверстов в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.
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