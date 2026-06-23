Минск выступает за скорейшее мирное урегулирование на Украине, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов подтвердил, что Минск выступает за необходимость скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минск выступает за необходимость скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов.
"Мы подтверждаем твердую позицию Белоруссии о необходимости скорейшего мирного урегулирования на Украине", - сказал Селиверстов в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.