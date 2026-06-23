Заказчиков атаки на автобус с детьми в Брянской области объявили в розыск

Украинские боевики ударили по автобусу при помощи БПЛА 17 июня. Он следовал в Геленджик из города Речицы Гомельской области в Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, в том числе 28 воспитанников спортивной школы. Погибла женщина, сопровождавшая их, она была беременна. Восемь человек получили ранения.