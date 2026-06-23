Заказчиков атаки на автобус с детьми в Брянской области объявили в розыск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что заказчики атаки на автобус с детьми из Белоруссии уже известны.
- По данным следователей, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко и трое украинских военнослужащих: Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следователи установили заказчиков атаки на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
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"Расследуем, уже известны заказчики, объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время", — сказал он в эфире Первого канала.
Ранее во вторник Следственный комитет России сообщил, что к теракту причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко, обеспечившие целенаведение и отдавшие преступный приказ. Непосредственными исполнителями были украинские военнослужащие Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.
Украинские боевики ударили по автобусу при помощи БПЛА 17 июня. Он следовал в Геленджик из города Речицы Гомельской области в Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, в том числе 28 воспитанников спортивной школы. Погибла женщина, сопровождавшая их, она была беременна. Восемь человек получили ранения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал удар ВСУ по автобусу с детьми открытым фашизмом. Он заявил, что ждет ответа от Киева. По его словам, теракт произошел потому, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Провокации и попытки втянуть страну в войну могут привести к неприятным последствиям, предупредил политик.
Он поручил взять на контроль расследование атаки вместе с российскими структурами, а также распорядился запретить поездки детских групп без разрешения и государственного надзора.