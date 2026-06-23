Российские банки пока не торопятся массово менять условия по ипотеке

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых 19 июня.

Российские банки пока не снижают ставки по рыночной ипотеке вслед за снижением ключевой ставки и следят за рыночной конъюнктурой.

Альфа-банк с 19 июня предложил клиентам сниженную ставку по ипотеке по базовым программам на готовое и строящееся жилье.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские банки не снижают ставки по рыночной ипотеке вслед за снижением ключевой ставки Банка России, пока следят за рыночной конъюнктурой, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.

Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд. Президент России Владимир Путин 10 июня заявил, что инфляция в стране падает, россияне вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.

"Мы внимательно следим за рыночной динамикой и рассматриваем возможность дальнейшего улучшения условий. Наши текущие ставки по кредитам уже учитывают сегодняшнее решение регулятора – и даже больше, чем минус 0,25 процентного пункта, - сообщил зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.

"Мы заранее снижали ставки, так как видели вектор на смягчение денежно-кредитной политики и ожидали его продолжения", - добавил он.

По словам Косякова, до 30 июня ипотеку в банке можно оформить по ставке от 16,3%. По кредитам наличными минимальная ставка – 11,2% при условии заключения договора страхования и 20,5% - без него.

В пресс-службе ПСБ отметили, что в настоящее время банк оценивает целесообразность корректировки условий по накопительным и кредитным продуктам. "Снижение ключевой ставки ЦБ стимулирует рынок банковского кредитования: по нашим прогнозам, до конца года кредитная активность заемщиков продолжит восстанавливаться умеренными темпами", - уточнили там.

"Банк ожидал снижения ключевой ставки. И наш основной прогноз был, что шаг составит 0,25 процентного пункта. В связи с этим наши ставки сейчас находятся в рынке и необходимости в их корректировке нет. Однако необходимо учитывать, что ключевая ставка - это важный индикатор рынка, однако не единственный", - отметил директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич.

Он добавил, что в банке будут следить за динамикой ставок на рынке и ситуацией с ликвидностью и при необходимости пересматривать условия. Сейчас минимальная ставка в "Абсолют банке" по рыночным ипотечным программам 17,84%. "В течение одной-двух недель мы будем повторно делать анализ депозитного рынка и принимать решение", - уточнил Костюкевич.

В пресс-службе банка "Новиком" сообщили, что анализируют ситуацию на рынке с учетом долгосрочных тенденций. "На основании анализа банк примет решение по дальнейшей коррекции ставок по ипотечным и потребительским кредитам", - уточнили в сообщении.

Два крупнейших в России банка - Сбербанк и ВТБ - пока не сообщали об изменении ставок по жилищным кредитам.