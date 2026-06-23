Иран ожидает разморозки части его средств в ближайшее время

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран рассчитывает, что еще шесть миллиардов долларов его активов будут разблокированы в течение 60 дней.

Трамп ранее заявлял, что размороженные средства должны пойти на закупки Тегераном сельскохозяйственной продукции у Вашингтона.

ЖЕНЕВА, 23 июн — РИА Новости. Иран рассчитывает, что еще шесть миллиардов долларов его активов разблокируют за два месяца, заявил постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни.

"Много наших активов заморожено много где в мире, шесть миллиардов должны быть уже разморожены, или это будет завершено очень скоро. Такое же количество остается заморожено в разных странах. Это обсуждается между сторонами. Они будут разморожены в соответствии с прогрессом в имплементации соглашения. Мы рассчитываем, что это будет сделано в течение 60 дней", — рассказал дипломат.

Глава Белого дома Дональд Трамп накануне пояснил , что разблокированные активы должны пойти на закупки Ираном сельскохозяйственной продукции у США.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, в свою очередь, выразил уверенность, что разморозка средств будет выгодна Вашингтону и внесет вклад в укрепление безопасности на Ближнем Востоке.

Первый раунд технических переговоров Вашингтона и Тегерана закончился ночью в понедельник. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя его результаты , заявил, что по итогам беседы удалось снять ограничения на экспорт иранской нефти, разморозить часть активов, а также запустить план восстановления республики.