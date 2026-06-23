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Иран ожидает разморозки части его средств в ближайшее время - РИА Новости, 23.06.2026
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11:19 23.06.2026 (обновлено: 13:02 23.06.2026)
Иран ожидает разморозки части его средств в ближайшее время

Бахрейни: Иран рассчитывает на разморозку еще $6 млрд активов за 60 дней

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран рассчитывает, что еще шесть миллиардов долларов его активов будут разблокированы в течение 60 дней.
  • Трамп ранее заявлял, что размороженные средства должны пойти на закупки Тегераном сельскохозяйственной продукции у Вашингтона.
ЖЕНЕВА, 23 июн — РИА Новости. Иран рассчитывает, что еще шесть миллиардов долларов его активов разблокируют за два месяца, заявил постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни.
"Много наших активов заморожено много где в мире, шесть миллиардов должны быть уже разморожены, или это будет завершено очень скоро. Такое же количество остается заморожено в разных странах. Это обсуждается между сторонами. Они будут разморожены в соответствии с прогрессом в имплементации соглашения. Мы рассчитываем, что это будет сделано в течение 60 дней", — рассказал дипломат.
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Вице-президент Джей Ди Вэнс, в свою очередь, выразил уверенность, что разморозка средств будет выгодна Вашингтону и внесет вклад в укрепление безопасности на Ближнем Востоке.
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Этой встрече предшествовало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Оно состоялось дистанционно в минувший четверг. Договор предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
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