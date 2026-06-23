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Постпред Ирана при ООН заявил о прогрессе на переговорах с США - РИА Новости, 23.06.2026
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11:06 23.06.2026
Постпред Ирана при ООН заявил о прогрессе на переговорах с США

Бахрейни: на переговорах Ирана с США в Швейцарии был достигнут прогресс

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На переговорах с США в Швейцарии был достигнут прогресс, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.
  • Переговоры Ирана и США при участии Пакистана и Катара состоялись в швейцарском Бюргенштоке 21 июня.
ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что на переговорах с США в Швейцарии был достигнут прогресс.
"Переговоры продолжались до полуночи... Мы считаем, что был достигнут прогресс", - сказал он журналистам в Женеве.
В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.
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