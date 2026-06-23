Постпред Ирана при ООН заявил о прогрессе на переговорах с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На переговорах с США в Швейцарии был достигнут прогресс, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.
- Переговоры Ирана и США при участии Пакистана и Катара состоялись в швейцарском Бюргенштоке 21 июня.
ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что на переговорах с США в Швейцарии был достигнут прогресс.
"Переговоры продолжались до полуночи... Мы считаем, что был достигнут прогресс", - сказал он журналистам в Женеве.
В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.