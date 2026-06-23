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Помещение для бизнеса в Куркино выставлено на открытый аукцион - РИА Новости, 23.06.2026
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13:25 23.06.2026 (обновлено: 13:26 23.06.2026)
Помещение для бизнеса в Куркино выставлено на открытый аукцион

Пуртов: помещение для бизнеса в Куркино выставили на открытый аукцион

© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политикеКоммерческое помещение в Куркине выставлено на торги
Коммерческое помещение в Куркине выставлено на торги - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике
Коммерческое помещение в Куркине выставлено на торги
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помещение для бизнеса площадью 327,5 квадратного метра на первом этаже многоквартирного дома в районе Куркино выставлено на открытые торги.
  • Прием заявок на участие в торгах проходит до 9 июля, а сам аукцион пройдет 21 июля на электронной площадке «Росэлторг».
  • Продавцом выступает столичный департамент городского имущества, для участия в аукционе понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Помещение для бизнеса площадью 327,5 квадратного метра на первом этаже многоквартирного дома в районе Куркино выставлено на открытые торги, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Помещение расположено по адресу: улица Соловьиная Роща, дом 10. Объект имеет отдельный вход.
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"Куркино — район с развитой жилой инфраструктурой, расположенный в непосредственной близости к парковым зонам и скоростной автомагистрали — МКАД. Высокая плотность населения и активная деловая среда делают эту часть города привлекательным местом для открытия бизнеса. Приобрести коммерческую недвижимость в разных районах столицы можно на городских торгах. Сейчас на аукцион выставлено крупное нежилое помещение площадью 327,5 квадратного метра на улице Соловьиная Роща. Объект имеет свободное назначение, что позволяет разместить здесь детскую художественную школу, медицинскую организацию, спортивно-оздоровительный клуб или семейный досуговый центр", — сказал Пуртов, его слова приводит пресс-служба департамента по конкурентной политике.
Прием заявок на участие в торгах проходит до 9 июля, а сам аукцион пройдет 21 июля на электронной площадке "Росэлторг". Продавцом выступает столичный департамент городского имущества. Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы, уточнили в пресс-службе департамента. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.
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