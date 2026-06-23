Помещение для бизнеса в Куркино выставлено на открытый аукцион

"Куркино — район с развитой жилой инфраструктурой, расположенный в непосредственной близости к парковым зонам и скоростной автомагистрали — МКАД. Высокая плотность населения и активная деловая среда делают эту часть города привлекательным местом для открытия бизнеса. Приобрести коммерческую недвижимость в разных районах столицы можно на городских торгах. Сейчас на аукцион выставлено крупное нежилое помещение площадью 327,5 квадратного метра на улице Соловьиная Роща. Объект имеет свободное назначение, что позволяет разместить здесь детскую художественную школу, медицинскую организацию, спортивно-оздоровительный клуб или семейный досуговый центр", — сказал Пуртов, его слова приводит пресс-служба департамента по конкурентной политике.