ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки.
- Первый пункт управления был выявлен в ходе воздушной разведки и уничтожен одним точным попаданием 152-мм орудия 2А65.
- Второй пункт управления БПЛА был обнаружен операторами беспилотных систем и уничтожен двумя прямыми попаданиями.
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, первый пункт управления БПЛА был выявлен в ходе воздушной разведки. Разведчики установили место, откуда противник осуществлял запуски разведывательных беспилотников.
"После обнаружения цели ее местонахождение было передано расчету 152-мм орудия 2А65. В результате одного точного попадания пункт управления вместе с живой силой противника был уничтожен", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, операторы беспилотных систем в ходе дальнейшей разведки выявили еще один пункт управления БПЛА ВСУ и передали его координаты артиллеристам.
"В результате двух прямых попаданий пункт управления БПЛА был уничтожен", - указывается в сообщении.
В Минобороны отметили, что подразделения разведки, беспилотных систем и артиллерии "Южной" группировки войск продолжают совместную работу по выявлению и поражению объектов ВСУ на данном участке фронта.
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