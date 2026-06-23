ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки.

Первый пункт управления был выявлен в ходе воздушной разведки и уничтожен одним точным попаданием 152-мм орудия 2А65.

Второй пункт управления БПЛА был обнаружен операторами беспилотных систем и уничтожен двумя прямыми попаданиями.

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, первый пункт управления БПЛА был выявлен в ходе воздушной разведки. Разведчики установили место, откуда противник осуществлял запуски разведывательных беспилотников.

"После обнаружения цели ее местонахождение было передано расчету 152-мм орудия 2А65. В результате одного точного попадания пункт управления вместе с живой силой противника был уничтожен", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, операторы беспилотных систем в ходе дальнейшей разведки выявили еще один пункт управления БПЛА ВСУ и передали его координаты артиллеристам.

"В результате двух прямых попаданий пункт управления БПЛА был уничтожен", - указывается в сообщении.