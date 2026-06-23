Рейтинг@Mail.ru
Практический этап учений с войсками стран НАТО прошел в Армении - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 23.06.2026
Практический этап учений с войсками стран НАТО прошел в Армении

В Армении прошел практический этап военных учений НАТО Eagle Partner

© Фото : Министерство обороны Арменииармяно-американских учения Eagle Partner
армяно-американских учения Eagle Partner - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Министерство обороны Армении
армяно-американских учения Eagle Partner. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник в Армении прошел практический этап учений Eagle Partner с участием армянских, американских, французских и греческих военных.
  • Место проведения маневров — учебный центр "Зар" — посетили высокопоставленные военные и дипломаты из Армении, США, Франции и Греции.
  • Учения направлены на совершенствование профессиональных навыков, повышение совместимости подразделений и развитие способностей к быстрому и эффективному реагированию в различных ситуациях.
ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Практический этап учений Eagle Partner с участием армянских, американских, французских и греческих военных прошел во вторник в Армении, сообщает пресс-служба минобороны страны.
Отмечается, что место проведение маневров - учебный центр "Зар" - 23 июня посетили министр обороны Армении Сурен Папикян, глава генштаба Эдвард Асрян, временный поверенным в делах США Дэвид Аллен, послы Франции и Греции в Ереване Оливье Декотиньи и Христос Софианопулос, а также глава объединенного штаба Нацгвардии Канзаса бригадный генерал Джейсон Кноби, начальник штаба Сухопутных операций в Европе полковник Пол Куртье, аккредитованные в Армении военные атташе.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В МИД рассказали, какие меры может принять ОДКБ из-за долгов Армении
22 июня, 16:06
"Приглашенные гости понаблюдали за практическим этапом учений, ознакомились с проводимыми тренировками и действиями подразделений, задействованных в подготовке к международным миротворческим миссиям", - говорится в сообщении.
В учениях участвуют военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, национальной гвардии Канзаса, а также вооруженных сил Франции и Греции.
По данным минобороны, особое внимание уделяется совершенствованию профессиональных навыков, необходимых в ходе международных миротворческих миссий, повышению совместимости подразделений и развитию способностей к быстрому и эффективному реагированию в различных ситуациях.
Стартовавшие 17 июня учения завершатся 25 июня.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что маневры Армении со странами НАТО вызывают сожаление на фоне заморозки Ереваном своего членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Жители с флагом Армении на площади республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Ушаков прокомментировал ситуацию вокруг Армении
Вчера, 10:15
 
В миреАрменияФранцияГрецияМария ЗахароваНАТООДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала