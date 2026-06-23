Практический этап учений с войсками стран НАТО прошел в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Армении прошел практический этап учений Eagle Partner с участием армянских, американских, французских и греческих военных.
- Место проведения маневров — учебный центр "Зар" — посетили высокопоставленные военные и дипломаты из Армении, США, Франции и Греции.
- Учения направлены на совершенствование профессиональных навыков, повышение совместимости подразделений и развитие способностей к быстрому и эффективному реагированию в различных ситуациях.
ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Практический этап учений Eagle Partner с участием армянских, американских, французских и греческих военных прошел во вторник в Армении, сообщает пресс-служба минобороны страны.
Отмечается, что место проведение маневров - учебный центр "Зар" - 23 июня посетили министр обороны Армении Сурен Папикян, глава генштаба Эдвард Асрян, временный поверенным в делах США Дэвид Аллен, послы Франции и Греции в Ереване Оливье Декотиньи и Христос Софианопулос, а также глава объединенного штаба Нацгвардии Канзаса бригадный генерал Джейсон Кноби, начальник штаба Сухопутных операций в Европе полковник Пол Куртье, аккредитованные в Армении военные атташе.
"Приглашенные гости понаблюдали за практическим этапом учений, ознакомились с проводимыми тренировками и действиями подразделений, задействованных в подготовке к международным миротворческим миссиям", - говорится в сообщении.
В учениях участвуют военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, национальной гвардии Канзаса, а также вооруженных сил Франции и Греции.
По данным минобороны, особое внимание уделяется совершенствованию профессиональных навыков, необходимых в ходе международных миротворческих миссий, повышению совместимости подразделений и развитию способностей к быстрому и эффективному реагированию в различных ситуациях.
Стартовавшие 17 июня учения завершатся 25 июня.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что маневры Армении со странами НАТО вызывают сожаление на фоне заморозки Ереваном своего членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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