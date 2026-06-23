Практический этап учений с войсками стран НАТО прошел в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Во вторник в Армении прошел практический этап учений Eagle Partner с участием армянских, американских, французских и греческих военных.

Место проведения маневров — учебный центр "Зар" — посетили высокопоставленные военные и дипломаты из Армении, США, Франции и Греции.

Учения направлены на совершенствование профессиональных навыков, повышение совместимости подразделений и развитие способностей к быстрому и эффективному реагированию в различных ситуациях.

ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Практический этап учений Eagle Partner с участием армянских, американских, французских и греческих военных прошел во вторник в Армении, сообщает пресс-служба минобороны страны.

Отмечается, что место проведение маневров - учебный центр "Зар" - 23 июня посетили министр обороны Армении Сурен Папикян, глава генштаба Эдвард Асрян, временный поверенным в делах США Дэвид Аллен, послы Франции и Греции в Ереване Оливье Декотиньи и Христос Софианопулос, а также глава объединенного штаба Нацгвардии Канзаса бригадный генерал Джейсон Кноби, начальник штаба Сухопутных операций в Европе полковник Пол Куртье, аккредитованные в Армении военные атташе.

"Приглашенные гости понаблюдали за практическим этапом учений, ознакомились с проводимыми тренировками и действиями подразделений, задействованных в подготовке к международным миротворческим миссиям", - говорится в сообщении.

В учениях участвуют военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, национальной гвардии Канзаса, а также вооруженных сил Франции и Греции.

По данным минобороны, особое внимание уделяется совершенствованию профессиональных навыков, необходимых в ходе международных миротворческих миссий, повышению совместимости подразделений и развитию способностей к быстрому и эффективному реагированию в различных ситуациях.

Стартовавшие 17 июня учения завершатся 25 июня.