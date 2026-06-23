Армянский депутат заявил, что его дом обыскали по "смешной статье"

"Конечно, они не имеют на это права. Я могу лишь сказать, что это очередное преследование, очередной незаконный процесс. Службу принудительного исполнения вовлекли в какой-то процесс, служба выдвинула какие-то незаконные требования, в связи с чем мы обратились в административный суд, чтобы защитить свои элементарные права. За это время прокуратура очень быстро возбудила дело, направила его для инициирования следственного производства", - заявил Сагателян.