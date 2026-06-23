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Армянский депутат заявил, что его дом обыскали по "смешной статье" - РИА Новости, 23.06.2026
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13:25 23.06.2026
Армянский депутат заявил, что его дом обыскали по "смешной статье"

Сагателян: в квартире провели обыск в рамках "смешной статьи"

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В квартире депутата армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхана Сагателяна был проведен обыск.
  • Обыск проведен в рамках уголовного производства за невыполнение требований службы принудительного исполнения.
  • В ходе обыска были изъяты домашние украшения и немного наличных денег.
ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян сообщил, что во вторник в его квартире был проведен обыск в рамках "смешной статьи".
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"Раньше проводились обыски с нормальными статьями, а сейчас — с какими-то смешными. Провели обыск рамках какого-то уголовного производства — за невыполнение требований службы принудительного исполнения, по какой-то непонятной причине", - заявил Сагателян журналистам.
По его словам, в ходе обыска были изъяты домашние украшения, немного наличных денег.
"Конечно, они не имеют на это права. Я могу лишь сказать, что это очередное преследование, очередной незаконный процесс. Службу принудительного исполнения вовлекли в какой-то процесс, служба выдвинула какие-то незаконные требования, в связи с чем мы обратились в административный суд, чтобы защитить свои элементарные права. За это время прокуратура очень быстро возбудила дело, направила его для инициирования следственного производства", - заявил Сагателян.
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