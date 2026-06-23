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Более десяти священников ААЦ не смогли вернуться из Армении из-за повесток - РИА Новости, 23.06.2026
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Религия
 
19:13 23.06.2026 (обновлено: 19:14 23.06.2026)
Более десяти священников ААЦ не смогли вернуться из Армении из-за повесток

Более 10 священников ААЦ не смогли вернуться из Армении из-за повесток на сборы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более десяти священников Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви не смогли вернуться из Армении в свои российские приходы из-за повесток для участия в военных сборах.
  • Священнослужители готовы исполнить свой долг перед Родиной, несмотря на то что сборы нарушили привычную деятельность приходов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более десяти священников Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) не смогли вернуться из Армении в свои российские приходы из-за повесток для участия в военных сборах, сообщила РИА Новости пресс-служба епархии.
"Во время визита в Армению более десяти священнослужителей Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ получили повестки для участия в военных сборах… Вследствие решения о проведении сборов, организованных в поспешно и неожиданно, священнослужители не смогли своевременно вернуться к местам своего служения, что нарушило привычную деятельность приходов. Тем не менее священнослужители готовы исполнить свой долг перед Родиной", – сообщили РИА Новости в епархии.
Ранее журналистка Сюзи Бадоян сообщила, что два служителя российских приходов ААЦ не могут вернуться из Армении из-за повестки на 25-дневные учебные военные сборы.
"Иерей Арсен Исраелян (церковь Св.Саркиса, г. Воронеж) и иерей Иеремия Варданян (церковь Св. Григория Просветителя, г. Ижевск), ранее проходившие службу в армии в качестве капелланов, уже принимают участие в сборах", – пояснили в епархии.
В пресс-службе отметили, что с 1 февраля по распоряжению министра обороны Армении Сурена Папикяна была прекращена деятельность военного духовенства Армянской апостольской церкви, окормлявшего вооруженные силы страны.
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