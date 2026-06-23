Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото

Вид на город Ереван в Армении

Двое служителей армянской церкви не могут вернуться в Россию из-за повестки

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое служителей Армянской апостольской церкви в России не могут вернуться из Армении из-за повесток на 25-дневные учебные военные сборы.

Священники должны приступить к службе 23 июня.

ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Двое служителей Армянской апостольской церкви в России не могут вернуться из Армении из-за повестки на 25-дневые учебные военные сборы, сообщила журналистка Сюзи Бадоян.

"Только что я переговорила с отцом Еремией, который является служителем армянской церкви в Ижевске . Священник сказал, не может вернуться в РФ , потому что он сам и служитель церкви в Воронеже в дни краткосрочного визита в Армению получили повестки о 25-дневных учебных сборах", - написала Бадоян в соцсети Facebook*.

По ее словам, оба священника - бывшие представители войскового духовенства и готовы отправиться на сборы.

"И уже завтра, 23 июня, они должны приступить к службе", - уточнила Бадоян.

Власти Армении ранее утверждали, что некоторые армянские граждане якобы специально приезжали в страну, чтобы проголосовать 7 июня на парламентских выборах за оппозиционные силы.

При этом оппозиционный армянский депутат Гегам Манукян заявил, что местные власти запрещают выезд из Армении военнообязанным, прибывшим в период выборов из-за рубежа, и отправляют их на учебные военные сборы. Он назвал эти действия массовым преступлением.