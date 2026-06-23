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Двое служителей армянской церкви не могут вернуться в Россию из-за повестки - РИА Новости, 23.06.2026
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01:10 23.06.2026
Двое служителей армянской церкви не могут вернуться в Россию из-за повестки

Двое служителей ААЦ в России не могут покинуть Армению из-за повестки на сборы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое служителей Армянской апостольской церкви в России не могут вернуться из Армении из-за повесток на 25-дневные учебные военные сборы.
  • Священники должны приступить к службе 23 июня.
ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Двое служителей Армянской апостольской церкви в России не могут вернуться из Армении из-за повестки на 25-дневые учебные военные сборы, сообщила журналистка Сюзи Бадоян.
"Только что я переговорила с отцом Еремией, который является служителем армянской церкви в Ижевске. Священник сказал, не может вернуться в РФ, потому что он сам и служитель церкви в Воронеже в дни краткосрочного визита в Армению получили повестки о 25-дневных учебных сборах", - написала Бадоян в соцсети Facebook*.
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По ее словам, оба священника - бывшие представители войскового духовенства и готовы отправиться на сборы.
"И уже завтра, 23 июня, они должны приступить к службе", - уточнила Бадоян.
Власти Армении ранее утверждали, что некоторые армянские граждане якобы специально приезжали в страну, чтобы проголосовать 7 июня на парламентских выборах за оппозиционные силы.
При этом оппозиционный армянский депутат Гегам Манукян заявил, что местные власти запрещают выезд из Армении военнообязанным, прибывшим в период выборов из-за рубежа, и отправляют их на учебные военные сборы. Он назвал эти действия массовым преступлением.
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