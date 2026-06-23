Эксперт объяснила, зачем нужен закон о Транспортном коридоре в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова отметила необходимость принятия в России отдельного закона о Трансарктическом транспортном коридоре (ТТК).

Закон создаст правовую базу для привлечения инвестиций, в том числе международных, и обеспечит национальные интересы РФ и инвесторов.

В законе необходимо закрепить понятие ТТК, его цели и задачи, механизмы управления проектом, правовой режим судоходства и модель социально-экономического развития территории вдоль коридора.

МУРМАНСК, 23 июн – РИА Новости. России необходим отдельный закон о Трансарктическом транспортном коридоре (ТТК), где необходимо закрепить само понятие, границы, механизмы привлечения инвестиций, режим судоходства и другие параметры, отметила в разговоре с РИА Новости директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

"С моей точки зрения, однозначно этот закон необходим. Трансарктический транспортный коридор – это не просто экономика или маршрут. Это стратегически значимый проект для России . И то законодательство, которое у нас сейчас существует, не учитывает всю специфику комплексного развития системы ТТК", - отметила Стрельникова.

По ее словам, единый закон создаст правовую базу, где будут обозначены механизмы привлечения инвестиций, в том числе международных, для развития этого проекта, прописаны гарантии, что обеспечит национальные интересы как РФ, так и инвесторов, финансы которых планируется привлекать.

При этом эксперт обратила внимание на то, что сейчас нет четкого закрепленного в законодательстве понятия "Трансарктический транспортный коридор", не прописаны четко его географические границы. С этой точки зрения концепция Большого Северного морского пути была несовершенна, потому что не вписывалась в концепцию международного права, следовательно, не позволяла отстаивать легитимные права РФ по 234 статье Конвенции ООН по морскому праву.

"Второй момент - нам нужно зафиксировать цели и задачи, для чего мы его создаем. Нужно здесь зафиксировать, что здесь наша цель – это обеспечение суверенитета России в Арктике, создание конкурентоспособного коридора, развитие портовой логистики, комплексное освоение арктических территорий", - пояснила Стрельникова.

Кроме того, необходимо создать модель управления проектом – кто и как будет управлять, какое будет участие государства, частных инвесторов, какие механизмы, координации будут между различными ведомствами, какие будут принципы финансирования. Также, по мнению эксперта, необходимо продумать и правовой режим судоходства, а также модель социально-экономического развития территории вдоль арктического транспортного коридора.

"Разработка этого закона однозначно нужна, он станет инструментом комплексного развития арктической территории и непосредственно самого коридора, благодаря которому мы решим очень много задач, которые стоят перед Россией, особенно сейчас - в условиях геополитической нестабильности", - резюмировала эксперт.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что министерство представит президенту РФ Владимиру Путину комплексный проект развития Трансарктического транспортного коридора в этом году.