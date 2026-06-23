Сборная Аргентины гарантировала себе первое место в группе на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Аргентины гарантировала себе выход с первого места из группы J на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Аргентинцы одержали победы над командами Алжира (3:0) и Австрии (2:0), набрав 6 очков.

Соперником аргентинцев по 1/16 финала станет команда, занявшая второе место в группе H.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сборная Аргентины гарантировала себе выход с первого места из группы J на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Сборная Аргентины на групповом этапе одержала победы над командами Алжира (3:0) и Австрии (2:0), набрав 6 очков. После победы алжирцев над иорданцами (2:1) во втором туре аргентинцы стали недосягаемы для остальных команд квартета.

В третьем туре аргентинцы 27 июня сыграют с иорданцами, потерявшими шансы на выход в плей-офф, а алжирцы в этот же день проведут матч против австрийцев. Вне зависимости от результатов третьего тура сборная Аргентины окажется выше команд Алжира и Австрии по итогам личных встреч.

Сборная Аргентины является действующим победителем турнира. Соперником аргентинцев по 1/16 финала станет команда, занявшая второе место в группе H, в которой выступают сборные Испании (4 очка), Уругвая (2), Кабо-Верде(2) и Саудовской Аравии (1).