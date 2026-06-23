Рейтинг@Mail.ru
Сборная Аргентины гарантировала себе первое место в группе на ЧМ - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:13 23.06.2026
Сборная Аргентины гарантировала себе первое место в группе на ЧМ

Сборная Аргентины гарантировала себе первое место в группе на чемпионате мира

© REUTERS / Bernadett SzaboСборная Аргентины на ЧМ-2026
Сборная Аргентины на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины гарантировала себе выход с первого места из группы J на чемпионате мира по футболу 2026 года.
  • Аргентинцы одержали победы над командами Алжира (3:0) и Австрии (2:0), набрав 6 очков.
  • Соперником аргентинцев по 1/16 финала станет команда, занявшая второе место в группе H.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сборная Аргентины гарантировала себе выход с первого места из группы J на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Сборная Аргентины на групповом этапе одержала победы над командами Алжира (3:0) и Австрии (2:0), набрав 6 очков. После победы алжирцев над иорданцами (2:1) во втором туре аргентинцы стали недосягаемы для остальных команд квартета.
В третьем туре аргентинцы 27 июня сыграют с иорданцами, потерявшими шансы на выход в плей-офф, а алжирцы в этот же день проведут матч против австрийцев. Вне зависимости от результатов третьего тура сборная Аргентины окажется выше команд Алжира и Австрии по итогам личных встреч.
Сборная Аргентины является действующим победителем турнира. Соперником аргентинцев по 1/16 финала станет команда, занявшая второе место в группе H, в которой выступают сборные Испании (4 очка), Уругвая (2), Кабо-Верде(2) и Саудовской Аравии (1).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
"Роналду должен стоять на коленях": мир коронует Месси в честь рекорда
Вчера, 23:55
 
ФутболСпортАргентинаЧМ по футболу 2026Австрия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Таусон
    Д. Шнайдер
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Д. Маккейб
    67
    36
  • Теннис
    Завершен
    S. Kraus
    А. Калинская
    41
    66
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Австрия
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Ирак
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Иордания
    Алжир
    1
    2
  • Футбол
    23.06 20:00
    Португалия
    Узбекистан
  • Футбол
    23.06 23:00
    Англия
    Гана
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала