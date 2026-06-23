Семье погибшего в Анталье экс-полицейского окажут помощь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семья бывшего полицейского из Магнитогорска, скончавшегося в турецкой Анталье, получит помощь от Совета ветеранов и ГУМВД области.
- По данным канала Mash, экс-правоохранителю стало плохо с сердцем на отдыхе в Анталье, и он обратился в больницу, но врачи не госпитализировали его, отпустив домой, где он позднее скончался.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Семье бывшего полицейского из Магнитогорска Челябинской области, скончавшегося в турецкой Анталье, окажут помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
По данным канала Mash, на отдыхе в Анталье 51-летнему экс-правоохранителю стало плохо с сердцем. Как утверждает издание со ссылкой на его родных, там он обратился в больницу, но врачи не госпитализировали его, отпустив домой. Позднее, говорится в сообщении, он попытался снова прийти к медикам, но умер, не дойдя до лечебницы.
"Совет ветеранов и ГУМВД области окажут семье необходимую помощь", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать случившееся.
Он уточнил, что службу полицейский проходил в подразделении ППС, а вышел в отставку в 2022 году.
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