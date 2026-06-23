Рейтинг@Mail.ru
Семье погибшего в Анталье экс-полицейского окажут помощь - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 23.06.2026
Семье погибшего в Анталье экс-полицейского окажут помощь

Семье скончавшегося в Анталье магнитогорского экс-полицейского окажут помощь

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Анталья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья бывшего полицейского из Магнитогорска, скончавшегося в турецкой Анталье, получит помощь от Совета ветеранов и ГУМВД области.
  • По данным канала Mash, экс-правоохранителю стало плохо с сердцем на отдыхе в Анталье, и он обратился в больницу, но врачи не госпитализировали его, отпустив домой, где он позднее скончался.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Семье бывшего полицейского из Магнитогорска Челябинской области, скончавшегося в турецкой Анталье, окажут помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
По данным канала Mash, на отдыхе в Анталье 51-летнему экс-правоохранителю стало плохо с сердцем. Как утверждает издание со ссылкой на его родных, там он обратился в больницу, но врачи не госпитализировали его, отпустив домой. Позднее, говорится в сообщении, он попытался снова прийти к медикам, но умер, не дойдя до лечебницы.
"Совет ветеранов и ГУМВД области окажут семье необходимую помощь", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать случившееся.
Он уточнил, что службу полицейский проходил в подразделении ППС, а вышел в отставку в 2022 году.
Сотрудник турецкой полиции - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Россиянина задержали после конфликта в Турции
17 мая, 15:51
 
Анталья (провинция)МагнитогорскЧелябинская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала