Семье погибшего в Анталье экс-полицейского окажут помощь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Семье бывшего полицейского из Магнитогорска Челябинской области, скончавшегося в турецкой Анталье, окажут помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

"Совет ветеранов и ГУМВД области окажут семье необходимую помощь", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать случившееся.

Он уточнил, что службу полицейский проходил в подразделении ППС, а вышел в отставку в 2022 году.