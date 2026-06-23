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В Калифорнии произошла стрельба в библиотеке, погибли два человека - РИА Новости, 23.06.2026
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11:25 23.06.2026
В Калифорнии произошла стрельба в библиотеке, погибли два человека

В Калифорнии при стрельбе в библиотеке погибли два человека, подросток ранен

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В библиотеке города Чико на севере американского штата Калифорния произошла стрельба.
  • Два человека погибли, один подросток ранен.
  • Стрелявший задержан, его мотив неизвестен.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Два человека погибли, один подросток ранен в результате стрельбы в библиотеке города Чико на севере американского штата Калифорния, стрелявший был задержан, сообщает полиция города.
"Двадцать второго июня 2026 года в 17.12 (3.12 вторника по мск - ред.) в полицию Чико и центр пожарной связи поступили несколько звонков по коду 9-1-1 с сообщениями о выстрелах и криках из библиотеки округа Бьютт в Чико... С прискорбием сообщаем, что подтверждены двое взрослых погибших", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Facebook*.
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Согласно публикации, в результате стрельбы также пострадал подросток, его доставили в больницу с несмертельными ранениями. Как полагают правоохранители, стрелявший действовал в одиночку, его мотив пока неизвестен.
Власти округа Бьютт также заявили, что все филиалы библиотек округа будут во вторник закрыты.
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