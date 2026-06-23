В Калифорнии произошла стрельба в библиотеке, погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В библиотеке города Чико на севере американского штата Калифорния произошла стрельба.

Два человека погибли, один подросток ранен.

Стрелявший задержан, его мотив неизвестен.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Два человека погибли, один подросток ранен в результате стрельбы в библиотеке города Чико на севере американского штата Калифорния, стрелявший был задержан, сообщает полиция города.

"Двадцать второго июня 2026 года в 17.12 (3.12 вторника по мск - ред.) в полицию Чико и центр пожарной связи поступили несколько звонков по коду 9-1-1 с сообщениями о выстрелах и криках из библиотеки округа Бьютт в Чико... С прискорбием сообщаем, что подтверждены двое взрослых погибших", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Facebook *.

Согласно публикации, в результате стрельбы также пострадал подросток, его доставили в больницу с несмертельными ранениями. Как полагают правоохранители, стрелявший действовал в одиночку, его мотив пока неизвестен.

Власти округа Бьютт также заявили, что все филиалы библиотек округа будут во вторник закрыты.