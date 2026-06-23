Сборная Алжира одержала волевую победу над иорданцами в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Алжира одержала победу над командой Иордании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 2:1.

Сборная Алжира располагается на третьем месте в группе J, набрав 3 очка, а команда Иордании занимает последнее место, не набрав очков.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сборная Алжира одержала победу над командой Иордании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча группы J прошла в ночь на вторник в Сан-Франциско и завершилась со счетом 2:1 в пользу алжирцев. В составе сборной Иордании гол забил Низар Аль-Рашдан (36-я минута). У команды Алжира отличились Надхир Бенбуали (69) и Амин Гуири (82).

Сборная Алжира одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года и располагается на третьем месте в группе J, набрав 3 очка. Команда Иордании потерпела второе поражение кряду на турнире и занимает последнее место в квартете, не набрав очков. Дебютировавшие на мундиале иорданцы лишились шансов на выход в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа сборная Иордании 27 июня сыграет против действующих чемпионов мира аргентинцев, а команда Алжира в этот же день встретится с австрийцами.