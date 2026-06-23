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Сборная Алжира одержала волевую победу над иорданцами в матче ЧМ - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
08:11 23.06.2026 (обновлено: 08:51 23.06.2026)
Сборная Алжира одержала волевую победу над иорданцами в матче ЧМ

Сборная Алжира обыграла команду Иордании в матче чемпионата мира по футболу

© AP Photo / Eugene HoshikoМатч чемпионата мира по футболу Алжир - Иордания
Матч чемпионата мира по футболу Алжир - Иордания - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Алжира одержала победу над командой Иордании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 2:1.
  • Сборная Алжира располагается на третьем месте в группе J, набрав 3 очка, а команда Иордании занимает последнее место, не набрав очков.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сборная Алжира одержала победу над командой Иордании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча группы J прошла в ночь на вторник в Сан-Франциско и завершилась со счетом 2:1 в пользу алжирцев. В составе сборной Иордании гол забил Низар Аль-Рашдан (36-я минута). У команды Алжира отличились Надхир Бенбуали (69) и Амин Гуири (82).
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
Иордания
1 : 2
Алжир
36‎’‎ • Низар Аль-Рашдан
(Мусса Аль-Тамари)
69‎’‎ • Надир Бенбуали
(Рияд Марез)
82‎’‎ • Амин Гуири
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Алжира одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года и располагается на третьем месте в группе J, набрав 3 очка. Команда Иордании потерпела второе поражение кряду на турнире и занимает последнее место в квартете, не набрав очков. Дебютировавшие на мундиале иорданцы лишились шансов на выход в плей-офф.
В заключительном туре группового этапа сборная Иордании 27 июня сыграет против действующих чемпионов мира аргентинцев, а команда Алжира в этот же день встретится с австрийцами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортИорданияНизар Аль-РашданАмин ГуириЧМ по футболу 2026
 
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