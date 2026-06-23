Краткий пересказ от РИА ИИ Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал Мерца поддержать стремления Кошты и открыть диалог с Россией.

Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой.

Тино Крупалла отметил, что Европе нужен новый "порядок стабильности" с Россией в качестве партнера.

БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддержать стремления председателя Евросовета Антониу Кошты и открыть диалог с Россией.

Ранее Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой , чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с РФ вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией и какой момент нужно выбрать для этого.

"Мы призываем Фридриха Мерца наконец продемонстрировать настоящее лидерство. Уже завтра он должен сменить курс, поддержать инициативу председателя Евросовета Антониу Кошты и наконец открыть дипломатические каналы", - сказал Крупалла на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем АдГ Алисой Вайдель. Трансляция велась на YouTube-канале парламентской фракции партии.

Политик отметил, что Европе нужен новый "порядок стабильности" с Россией в качестве партнера. По его словам, как Германии, так и всей Европе необходимы диалог, энергетическое партнерство и хорошие отношения со всеми государствами.