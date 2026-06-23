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В АдГ призвали Мерца открыть диалог с Россией - РИА Новости, 23.06.2026
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21:44 23.06.2026
В АдГ призвали Мерца открыть диалог с Россией

Крупалла призвал Мерца начать диалог с Россией

© AP Photo / Marius BurgelmanКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал Мерца поддержать стремления Кошты и открыть диалог с Россией.
  • Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой.
  • Тино Крупалла отметил, что Европе нужен новый "порядок стабильности" с Россией в качестве партнера.
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддержать стремления председателя Евросовета Антониу Кошты и открыть диалог с Россией.
Ранее Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с РФ вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией и какой момент нужно выбрать для этого.
"Мы призываем Фридриха Мерца наконец продемонстрировать настоящее лидерство. Уже завтра он должен сменить курс, поддержать инициативу председателя Евросовета Антониу Кошты и наконец открыть дипломатические каналы", - сказал Крупалла на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем АдГ Алисой Вайдель. Трансляция велась на YouTube-канале парламентской фракции партии.
Политик отметил, что Европе нужен новый "порядок стабильности" с Россией в качестве партнера. По его словам, как Германии, так и всей Европе необходимы диалог, энергетическое партнерство и хорошие отношения со всеми государствами.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта к контактам с Европой.
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