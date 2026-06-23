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Участники СВО поблагодарили Республику Алтай за дроны и генераторы - РИА Новости, 23.06.2026
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13:06 23.06.2026
Участники СВО поблагодарили Республику Алтай за дроны и генераторы

Участники СВО поблагодарили организации Республики Алтай за дроны и генераторы

© Народный фронт | Республика Алтай/ВКонтактеГуманитарный груз из Республики Алтай
Гуманитарный груз из Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Народный фронт | Республика Алтай/ВКонтакте
Гуманитарный груз из Республики Алтай
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники спецоперации получили гуманитарный груз из Республики Алтай.
  • В состав груза вошли дроны и генераторы, лекарства и открытки, а также другие необходимые вещи.
  • Гуманитарный груз был собран на средства коллективов организаций Республики Алтай через сбор «Все для Победы».
БАРНАУЛ, 23 июн – РИА Новости. Участники спецоперации получили гуманитарный груз из Республики Алтай, они поблагодарили организации региона за дроны и генераторы, лекарства и открытки, сообщили в "Народном фронте" по республике.
"Во время седьмой гуманитарной миссии на передовую "Народный фронт" Республики Алтай встретился с воинами-земляками. Им были переданы посылки с самым необходимым. Бойцы записали благодарности для: социального фонда России по Республике Алтай за дрон, объединения организаций профсоюзов Республики Алтай за генератор", - говорится в сообщении.
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Также бойцы поблагодарили управление федерального казначейства по Республике Алтай за комплектующие для дронов, управление федеральной налоговой службы по региону за открытки и письма детей сотрудников организации, амулеты и сладости, Алтайкрайстат - за медицинские средства первой помощи.
"Все это было закуплено на средства коллективов данных организаций через сбор "Все для Победы". Благодарим каждого за личный вклад в поддержку бойцов", - отметили в "Народном фронте".
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