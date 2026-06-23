Участники СВО поблагодарили Республику Алтай за дроны и генераторы

Краткий пересказ от РИА ИИ Участники спецоперации получили гуманитарный груз из Республики Алтай.

В состав груза вошли дроны и генераторы, лекарства и открытки, а также другие необходимые вещи.

Гуманитарный груз был собран на средства коллективов организаций Республики Алтай через сбор «Все для Победы».

БАРНАУЛ, 23 июн – РИА Новости. Участники спецоперации получили гуманитарный груз из Республики Алтай, они поблагодарили организации региона за дроны и генераторы, лекарства и открытки, сообщили в "Народном фронте" по республике.

"Во время седьмой гуманитарной миссии на передовую "Народный фронт" Республики Алтай встретился с воинами-земляками. Им были переданы посылки с самым необходимым. Бойцы записали благодарности для: социального фонда России по Республике Алтай за дрон, объединения организаций профсоюзов Республики Алтай за генератор", - говорится в сообщении

Также бойцы поблагодарили управление федерального казначейства по Республике Алтай за комплектующие для дронов, управление федеральной налоговой службы по региону за открытки и письма детей сотрудников организации, амулеты и сладости, Алтайкрайстат - за медицинские средства первой помощи.