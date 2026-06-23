"Милуоки" обменял Адетокунбо в "Майами", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Греческий форвард Яннис Адетокунбо и американский баскетболист Бобби Портис перейдут из «Милуоки Бакс» в «Майами Хит».
- «Милуоки» в рамках обмена получит игроков и права на выборы в драфте НБА.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Греческий форвард Яннис Адетокунбо перейдет из "Милуоки Бакс" в "Майами Хит" в рамках обмена между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает инсайдер Шамс Чарания в соцсети Х.
Также в "Майами" отправится 31-летний американский баскетболист Бобби Портис. "Милуоки" в рамках обмена получит американцев Тайлера Хирро, Келела Уэйра, мексиканца Хайме Хакеса и литовца Каспараса Якучиониса, а также три выбора в первом раунде драфта (2026, 2031, 2033), право обмена пиками и один выбор во втором раунде драфта НБА 2033 года. Сообщается, что "Хит" и "Бакс" проведут сделку 6 июля.
Адетокунбо 31 год, он был выбран в первом раунде драфта НБА 2013 года клубом "Милуоки Бакс" под общим 15-м номером и является двукратным самым ценным игроком НБА (2019, 2020), чемпионом НБА (2021), а также самым ценным игроком финала.
Адетокунбо десять раз принимал участие в Матче звезд НБА (2017-2026) и становился самым ценным игроком Матча звезд лиги (2021). Он семь раз входил в первую сборную всех звезд НБА (2019–2025) и дважды - во вторую (2017, 2018). В 2020 году Адетокунбо был признан лучшим игроком оборонительного плана в НБА, а в 2024-м завоевал Кубок НБА и стал MVP турнира. В составе сборной Греции в 2025 году выиграл бронзу чемпионата Европы.