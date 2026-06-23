"Милуоки" обменял Адетокунбо в "Майами", пишут СМИ

Адетокунбо 31 год, он был выбран в первом раунде драфта НБА 2013 года клубом "Милуоки Бакс" под общим 15-м номером и является двукратным самым ценным игроком НБА (2019, 2020), чемпионом НБА (2021), а также самым ценным игроком финала.

Адетокунбо десять раз принимал участие в Матче звезд НБА (2017-2026) и становился самым ценным игроком Матча звезд лиги (2021). Он семь раз входил в первую сборную всех звезд НБА (2019–2025) и дважды - во вторую (2017, 2018). В 2020 году Адетокунбо был признан лучшим игроком оборонительного плана в НБА, а в 2024-м завоевал Кубок НБА и стал MVP турнира. В составе сборной Греции в 2025 году выиграл бронзу чемпионата Европы.