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"Милуоки" обменял Адетокунбо в "Майами", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Баскетбол
 
08:22 23.06.2026 (обновлено: 08:23 23.06.2026)
"Милуоки" обменял Адетокунбо в "Майами", пишут СМИ

Чарания: "Милуоки" обменял чемпиона НБА Адетокунбо в "Майами"

© Фото : Пресс-служба НБАБаскетболист "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо
Баскетболист Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Пресс-служба НБА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Греческий форвард Яннис Адетокунбо и американский баскетболист Бобби Портис перейдут из «Милуоки Бакс» в «Майами Хит».
  • «Милуоки» в рамках обмена получит игроков и права на выборы в драфте НБА.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Греческий форвард Яннис Адетокунбо перейдет из "Милуоки Бакс" в "Майами Хит" в рамках обмена между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает инсайдер Шамс Чарания в соцсети Х.
Также в "Майами" отправится 31-летний американский баскетболист Бобби Портис. "Милуоки" в рамках обмена получит американцев Тайлера Хирро, Келела Уэйра, мексиканца Хайме Хакеса и литовца Каспараса Якучиониса, а также три выбора в первом раунде драфта (2026, 2031, 2033), право обмена пиками и один выбор во втором раунде драфта НБА 2033 года. Сообщается, что "Хит" и "Бакс" проведут сделку 6 июля.
Адетокунбо 31 год, он был выбран в первом раунде драфта НБА 2013 года клубом "Милуоки Бакс" под общим 15-м номером и является двукратным самым ценным игроком НБА (2019, 2020), чемпионом НБА (2021), а также самым ценным игроком финала.
Адетокунбо десять раз принимал участие в Матче звезд НБА (2017-2026) и становился самым ценным игроком Матча звезд лиги (2021). Он семь раз входил в первую сборную всех звезд НБА (2019–2025) и дважды - во вторую (2017, 2018). В 2020 году Адетокунбо был признан лучшим игроком оборонительного плана в НБА, а в 2024-м завоевал Кубок НБА и стал MVP турнира. В составе сборной Греции в 2025 году выиграл бронзу чемпионата Европы.
Анастасия Мишина - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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БаскетболСпортЯннис АдетокунбоБобби ПортисМайами ХитМилуоки БаксНБА
 
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