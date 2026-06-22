В Госдуме выразили уверенность в выходе сборной России в плей-офф ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила надежду на то, что сборная России по футболу могла бы выйти из группы на чемпионате мира 2026 года.
- Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
- В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Сборная России по футболу всегда вызывает ощущение надежды, на чемпионате мира 2026 года она могла бы выйти из группы, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
"Мы в плей-офф могли бы попасть, конечно. Может, не до финала дошли бы, но надежда всегда есть. Потому что в истории нашего футбола есть случаи, когда мы побеждали. Конкуренция в этом виде спорта самая высокая. Но мы всегда надеемся, что наш футбол займет достойное место в мире. Вот проходит чемпионат мира или Европы, наши там не добиваются тех результатов, которые мы хотели бы, мы их поругаем, а потом опять надеемся, что, когда мы вернемся, будем все равно хорошо играть", – сказала Журова.