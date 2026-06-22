В Госдуме выразили уверенность в выходе сборной России в плей-офф ЧМ-2026

"Мы в плей-офф могли бы попасть, конечно. Может, не до финала дошли бы, но надежда всегда есть. Потому что в истории нашего футбола есть случаи, когда мы побеждали. Конкуренция в этом виде спорта самая высокая. Но мы всегда надеемся, что наш футбол займет достойное место в мире. Вот проходит чемпионат мира или Европы, наши там не добиваются тех результатов, которые мы хотели бы, мы их поругаем, а потом опять надеемся, что, когда мы вернемся, будем все равно хорошо играть", – сказала Журова.