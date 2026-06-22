Пьяная жительница Владикавказа врезалась в патрульный автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Владикавказе женщина с явными признаками алкогольного опьянения, не имеющая водительских прав, проигнорировала требования полиции об остановке и устроила погоню.
- Она на высокой скорости совершала опасные маневры, создавая угрозу для других участников дорожного движения, и в итоге врезалась в патрульный автомобиль.
- В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, и ей грозят крупные штрафы и административный арест.
НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Пьяная жительница Владикавказа, не имеющая водительских прав, уходя от полицейской погони, врезалась в патрульный автомобиль, теперь ей грозит административный арест и крупный штраф, сообщило МВД по Северной Осетии.
По данным министерства, инспекторы ДПС во Владикавказе обратили внимание на автомобиль, за рулем которого находилась женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Требования сотрудников полиции об остановке она проигнорировала.
"В течение нескольких минут она на высокой скорости передвигалась по городским улицам, проезжала на запрещающие сигналы светофора, совершала опасные маневры и создавала реальную угрозу для других участников дорожного движения. Преследование завершилось столкновением с патрульным автомобилем. К счастью, в результате аварии никто серьезно не пострадал", - говорится в сообщении.
Женщину задержали, выяснилось, что она не имела водительского удостоверения, ее поместили в изолятор временного содержания.
Как отметили в МВД, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию", кроме того, составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ.
"Санкции указанных статей предусматривают крупные штрафы и административный арест", - уточнили в министерстве.