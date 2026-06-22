Пьяная жительница Владикавказа врезалась в патрульный автомобиль

НАЛЬЧИК, 22 июн – РИА Новости. Пьяная жительница Владикавказа, не имеющая водительских прав, уходя от полицейской погони, врезалась в патрульный автомобиль, теперь ей грозит административный арест и крупный штраф, сообщило МВД по Северной Осетии.

"В течение нескольких минут она на высокой скорости передвигалась по городским улицам, проезжала на запрещающие сигналы светофора, совершала опасные маневры и создавала реальную угрозу для других участников дорожного движения. Преследование завершилось столкновением с патрульным автомобилем. К счастью, в результате аварии никто серьезно не пострадал", - говорится в сообщении.