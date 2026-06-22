В Горловке при атаке дрона ВСУ ранен работающий в городе житель Кузбасса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке ДНР житель Кузбасса ранен в результате атаки дрона ВСУ.
- Кемеровская область с июня 2022 года взяла шефство над Горловкой и помогает восстанавливать объекты инфраструктуры.
ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Работающий в Горловке ДНР житель Кузбасса ранен в результате атаки дрона ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
Кемеровская область с июня 2022 года взяла шефство над Горловкой, в частности, помогая восстанавливать объекты инфраструктуры.
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22 июня 2022, 17:18