Под Анапой женщина пострадала при падении фрагментов беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Супсех под Анапой упали фрагменты беспилотников.
- Женщина 58 лет получила осколочное ранение, ей оказана медицинская помощь.
- По девяти адресам зафиксированы повреждения: выбито остекление, сломаны крыши и заборы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Фрагменты беспилотников упали в поселке Супсех под Анапой, пострадала женщина, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Пострадавшей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
Как добавили в оперштабе, в результате падения обломков БПЛА по девяти адресам зафиксированы повреждения: выбито остекление, сломаны крыши и заборы.
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