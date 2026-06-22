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Под Анапой женщина пострадала при падении фрагментов беспилотника - РИА Новости, 22.06.2026
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21:10 22.06.2026 (обновлено: 21:12 22.06.2026)
Под Анапой женщина пострадала при падении фрагментов беспилотника

В поселке Супсех женщина пострадала при падении фрагментов беспилотника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Супсех под Анапой упали фрагменты беспилотников.
  • Женщина 58 лет получила осколочное ранение, ей оказана медицинская помощь.
  • По девяти адресам зафиксированы повреждения: выбито остекление, сломаны крыши и заборы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Фрагменты беспилотников упали в поселке Супсех под Анапой, пострадала женщина, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В поселке Супсех под Анапой в частном секторе упали фрагменты вражеских беспилотников. Осколочное ранение получила женщина 58 лет", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Пострадавшей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
Как добавили в оперштабе, в результате падения обломков БПЛА по девяти адресам зафиксированы повреждения: выбито остекление, сломаны крыши и заборы.
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