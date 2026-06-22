Под Анапой женщина пострадала при падении фрагментов беспилотника

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Фрагменты беспилотников упали в поселке Супсех под Анапой, пострадала женщина, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Как добавили в оперштабе, в результате падения обломков БПЛА по девяти адресам зафиксированы повреждения: выбито остекление, сломаны крыши и заборы.