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В Курской области при атаке БПЛА ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 22.06.2026
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13:18 22.06.2026 (обновлено: 13:44 22.06.2026)
В Курской области при атаке БПЛА ВСУ погибла женщина

Хинтшейн: в Курской области при атаке БПЛА ВСУ по хозпостройке погибла женщина

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА ВСУ по хозяйственной постройке в селе 1-е Выгорное Тимского района Курской области погибла 67-летняя женщина.
  • В соседнем доме во время удара находились мама с ребенком, они не пострадали.
КУРСК, 22 июн - РИА Новости. Женщина скончалась от минно-взрывной травмы в результате атаки БПЛА ВСУ по хозяйственной постройке в Тимском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"От вражеского беспилотника погибла 67-летняя женщина. Украинский БПЛА атаковал село 1-е Выгорное в Тимском районе. Удар пришелся по хозпостройке. В результате на месте от минно-взрывной травмы скончалась местная жительница. Приношу самые искренние слова соболезнования, окажем необходимую помощь родным", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в соседнем доме во время удара находились мама с ребенком. Они не пострадали.
"Подлости нацистов нет никаких объяснений. Тимский район - не приграничный. И здесь налицо циничные, зверские действия против мирных курян. Расплата за такое последует непременно", - отметил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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