В Курской области при атаке БПЛА ВСУ погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА ВСУ по хозяйственной постройке в селе 1-е Выгорное Тимского района Курской области погибла 67-летняя женщина.
- В соседнем доме во время удара находились мама с ребенком, они не пострадали.
КУРСК, 22 июн - РИА Новости. Женщина скончалась от минно-взрывной травмы в результате атаки БПЛА ВСУ по хозяйственной постройке в Тимском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"От вражеского беспилотника погибла 67-летняя женщина. Украинский БПЛА атаковал село 1-е Выгорное в Тимском районе. Удар пришелся по хозпостройке. В результате на месте от минно-взрывной травмы скончалась местная жительница. Приношу самые искренние слова соболезнования, окажем необходимую помощь родным", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в соседнем доме во время удара находились мама с ребенком. Они не пострадали.
"Подлости нацистов нет никаких объяснений. Тимский район - не приграничный. И здесь налицо циничные, зверские действия против мирных курян. Расплата за такое последует непременно", - отметил губернатор.
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22 июня 2022, 17:18