В Белгородской области при взрыве БПЛА ВСУ пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате детонации украинского беспилотника в городе Грайворон Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.

Уточняется, что в селе Ивановская Лисица при атаке дрона повреждены два автомобиля, трактор и забор частного домовладения.