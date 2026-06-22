В Белгородской области при взрыве БПЛА ВСУ пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Грайворон Белгородской области женщина получила осколочные ранения в результате детонации украинского беспилотника.
- В селе Ивановская Лисица при атаке дрона повреждены два автомобиля, трактор и забор частного домовладения.
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате детонации украинского беспилотника в городе Грайворон Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"В городе Грайворон вследствие детонации FPV-дрона женщина получила осколочные ранения грудной клетки, плеча и ног. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Грайворонскую ЦРБ", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что в селе Ивановская Лисица при атаке дрона повреждены два автомобиля, трактор и забор частного домовладения.
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22 июня 2022, 17:18