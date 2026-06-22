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ВС России отсняли Красный Лиман, видят все новые объекты ВСУ - РИА Новости, 22.06.2026
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13:31 22.06.2026
ВС России отсняли Красный Лиман, видят все новые объекты ВСУ

Ждан: ВС России отсняли Красный Лиман, видят все новые объекты ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы российских войск беспилотных систем полностью отсняли Красный Лиман и отслеживают новые объекты ВСУ.
  • Штурмовые отряды 25-й армии в Красном Лимане ДНР продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бойцы российских войск беспилотных систем полностью отсняли Красный Лиман и видят все новые объекты ВСУ, рассказал в видео Минобороны врио начальника БПС 31 мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Ждан.
"Перед заходом в Красный Лиман, соответственно, мы его отсняли полностью. Фотоплан, видеоплан на наличие изменений. И каждые сутки также облет на наличие изменений, сразу местности, все становится понятно. Укрытия, антенны и так далее, где противник может засесть. Даже банально незакрытая дверь гаража уже сразу подозрение, идет доразведка, если что-то вычисляется, сразу идет огневое поражение", - сказал Ждан.
По данным Минобороны, в Красном Лимане ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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