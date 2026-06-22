Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы российских войск беспилотных систем полностью отсняли Красный Лиман и отслеживают новые объекты ВСУ.
- Штурмовые отряды 25-й армии в Красном Лимане ДНР продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бойцы российских войск беспилотных систем полностью отсняли Красный Лиман и видят все новые объекты ВСУ, рассказал в видео Минобороны врио начальника БПС 31 мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Ждан.
"Перед заходом в Красный Лиман, соответственно, мы его отсняли полностью. Фотоплан, видеоплан на наличие изменений. И каждые сутки также облет на наличие изменений, сразу местности, все становится понятно. Укрытия, антенны и так далее, где противник может засесть. Даже банально незакрытая дверь гаража уже сразу подозрение, идет доразведка, если что-то вычисляется, сразу идет огневое поражение", - сказал Ждан.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18