В Черном море произошли семь землетрясений

По словам губернатора, наиболее ощутимыми оказались землетрясения в 6:14 мск — магнитудой 3,7 на расстоянии около 26 километров от Севастополя и в 8:48 мск — магнитудой 4,4 в 30 километрах. В городе никакие объекты не пострадали, добавил Развожаев.