Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Черном море произошли семь землетрясений, два из которых ощущались в Севастополе.
- Объекты в Севастополе не пострадали в результате землетрясений.
- Губернатор Михаил Развожаев не исключил вероятность повторных толчков и призвал сохранять спокойствие.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Утром в Черном море зарегистрировали семь землетрясений, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня утром в Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками", — написал она на платформе "Макс".
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По словам губернатора, наиболее ощутимыми оказались землетрясения в 6:14 мск — магнитудой 3,7 на расстоянии около 26 километров от Севастополя и в 8:48 мск — магнитудой 4,4 в 30 километрах. В городе никакие объекты не пострадали, добавил Развожаев.
Он предупредил, что возможны повторные толчки, и призвал всех сохранять спокойствие.
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