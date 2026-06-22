Рейтинг@Mail.ru
В Черном море произошли семь землетрясений - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 22.06.2026 (обновлено: 11:41 22.06.2026)
В Черном море произошли семь землетрясений

Развожаев: в Черном море произошли 7 землетрясений, два ощущались в Севастополе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черном море произошли семь землетрясений, два из которых ощущались в Севастополе.
  • Объекты в Севастополе не пострадали в результате землетрясений.
  • Губернатор Михаил Развожаев не исключил вероятность повторных толчков и призвал сохранять спокойствие.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Утром в Черном море зарегистрировали семь землетрясений, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня утром в Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками", — написал она на платформе "Макс".
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
У берегов Камчатки произошло землетрясение
20 июня, 08:21
По словам губернатора, наиболее ощутимыми оказались землетрясения в 6:14 мск — магнитудой 3,7 на расстоянии около 26 километров от Севастополя и в 8:48 мск — магнитудой 4,4 в 30 километрах. В городе никакие объекты не пострадали, добавил Развожаев.
Он предупредил, что возможны повторные толчки, и призвал всех сохранять спокойствие.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
У побережья острова Крит произошло землетрясение
20 июня, 13:55
 
Черное мореСевастопольМихаил РазвожаевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала