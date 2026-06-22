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Зеленский со слезами на глазах оплакивает уход Стармера, считает Гэллоуэй - РИА Новости, 22.06.2026
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23:29 22.06.2026
Зеленский со слезами на глазах оплакивает уход Стармера, считает Гэллоуэй

Гэллоуэй: Зеленский со слезами оплакивает уход Стармера

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джордж Гэллоуэй заявил, что Владимир Зеленский оплакивает уход британского премьер-министра Кира Стармера.
  • Он добавил, что британский народ ликует после новости об уходе Стармера.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что Владимир Зеленский оплакивает уход британского премьер-министра Кира Стармера.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
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"Он превратил Соединенное Королевство в авторитарную адскую дыру. Всего за два года он изменил характер Британии, и все ради интересов иностранных государств - Израиля, Украины, Европейского союза, людей, которые сегодня оплакивают его кончину. Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе", - заявил Гэллоуэй в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Гэллоуэй добавил, что британский народ ликует после новости об уходе Стармера, подчеркнув, что за два года его правления в стране было покончено со свободой слова.
"Я танцевал на его политической могиле. Я нахожусь в политическом изгнании именно из-за него", - сказал политик.
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