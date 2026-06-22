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Навроцкий заочно ответил Зеленскому на обвинения - РИА Новости, 22.06.2026
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17:23 22.06.2026
Навроцкий заочно ответил Зеленскому на обвинения

Навроцкий: все в Польше знают, сколько зла причинили украинские националисты

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий заочно ответил Владимиру Зеленскому, обвинившему его в обострении отношений с Украиной в угоду внутриполитическим интересам, и напомнил о злодеяниях украинских националистов.
  • Польский президент добавил, что спор касается восприятия истории.
  • Навроцкий отметил, что "не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не вместе и не объединяются".
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заочно ответил Владимиру Зеленскому, обвинившему его в обострении отношений с Украиной в угоду внутриполитическим интересам, и напомнил о злодеяниях украинских националистов.
В пятницу Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого Зеленский выступил с утверждением, что действия Навроцкого якобы обусловлены его борьбой против польского премьера Дональда Туска и являются "их внутренним делом".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Польша потребовала извинений от Зеленского за героизацию УПА*
1 июня, 14:21
"Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши… потому что все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты", - заявил Навроцкий, заочно обратившись к Зеленскому в ходе разговора с журналистами в понедельник.
Польский президент добавил, что спор касается восприятия истории.
"Мы в Польше не принимаем красно-черный флаг", - сказал он, имея в виду символ украинских националистов.
Навроцкий отметил, что "не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не вместе и не объединяются".
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника в Киевской области и присвоил наименование "Имени героев УПА*" центру специальных операций "Север" ССО ВСУ. После этого Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий польский президент Анджей Дуда.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Навроцкий объяснил, почему лишил Зеленского ордена
21 июня, 00:30
 
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