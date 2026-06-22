Навроцкий заочно ответил Зеленскому на обвинения

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Польши Кароль Навроцкий заочно ответил Владимиру Зеленскому, обвинившему его в обострении отношений с Украиной в угоду внутриполитическим интересам, и напомнил о злодеяниях украинских националистов.

Польский президент добавил, что спор касается восприятия истории.

Навроцкий отметил, что "не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не вместе и не объединяются".

ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заочно ответил Владимиру Зеленскому, обвинившему его в обострении отношений с Украиной в угоду внутриполитическим интересам, и напомнил о злодеяниях украинских националистов.

В пятницу Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого Зеленский выступил с утверждением, что действия Навроцкого якобы обусловлены его борьбой против польского премьера Дональда Туска и являются "их внутренним делом".

"Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши… потому что все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты", - заявил Навроцкий, заочно обратившись к Зеленскому в ходе разговора с журналистами в понедельник.

Польский президент добавил, что спор касается восприятия истории.

"Мы в Польше не принимаем красно-черный флаг", - сказал он, имея в виду символ украинских националистов.

Навроцкий отметил, что "не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не вместе и не объединяются".

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника в Киевской области и присвоил наименование "Имени героев УПА*" центру специальных операций "Север" ССО ВСУ. После этого Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий польский президент Анджей Дуда.