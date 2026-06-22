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В Польше разгорелся скандал из-за угроз Зеленского в адрес Навроцкого - РИА Новости, 22.06.2026
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17:16 22.06.2026
В Польше разгорелся скандал из-за угроз Зеленского в адрес Навроцкого

Зайончковская-Герник: Зеленский порочит Украину, угрожая Навроцкому

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский позорит свою страну, угрожая президенту Польши Каролю Навроцкому, заявила депутат Европарламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.
  • По мнению политика, Варшава должна изменить отношение к Украине, в том числе остановить финансирование и выступить против вступления страны в ЕС.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский позорит свою страну, угрожая президенту Польши Каролю Навроцкому, заявила депутат Европарламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.
"Во-первых, он сам спровоцировал конфликт с Польшей <…> лишь для того, чтобы отвлечь внимание от грандиозных коррупционных скандалов, бушующих в его ближайшем окружении. Теперь он имеет наглость угрожать президенту республики из-за того, что тот по праву лишил его Ордена Белого Орла. Космическая наглость и грубость по отношению к стране, благодаря помощи которой Зеленский вообще до сих пор управляет Украиной, и она не развалилась из-за последствий конфликта с Россией. Так ли ведет себя человек, чья страна погружена в войну и зависит от внешней помощи, в том числе от польской?" — обрушилась с критикой она.
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По мнению политика, Зеленский относится к Польше с пренебрежением из-за раболепной политики элит, которые "отдавали все даром, ничего не требовали, даже раздавали украинским политикам высшие государственные ордена, как листовки на рынке".
Как отметила Зайончковская-Герник, Варшава должна изменить отношение к Киеву, в том числе остановить потоки финансовой помощи и выступить против членства Украины в ЕС.
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика президента Польши может плохо для него закончиться.
При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятелей.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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