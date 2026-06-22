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"Россия не станет вести переговоры с ЕС по вопросу конфликта на Украине. Цели России могут быть достигнуты только Россией. Условия мира и новые границы будет определять победитель. Кремль не допустит присутствия на Украине миротворческих сил ЕС. Это попросту невозможно. Евросоюз для России — аутсайдер, вставляющий палки в колеса. Все, что остается странам блока — приютить высокопоставленных чиновников неонацистского режима, которых вскоре побегут из Киева", — заключили читатели.