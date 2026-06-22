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"Никто не защитит". Японцы обрушились на ЕС после слов о России - РИА Новости, 22.06.2026
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16:36 22.06.2026 (обновлено: 16:51 22.06.2026)

"Никто не защитит". Японцы обрушились на ЕС после слов о России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японские читатели Mainichi Shimbun обратили внимание на раскол внутри ЕС из-за попытки главы Европейского совета Антониу Кошты наладить канал связи с Москвой.
  • Читатели высказали мнение о ненадежности Евросоюза и отсутствии поддержки его членов со стороны блока.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Японские читатели Mainichi Shimbun обратили внимание на раскол внутри ЕС из-за попытки главы Европейского совета Антониу Кошты наладить канал связи с Москвой.
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"Ну что же, Евросоюз в очередной раз продемонстрировал свою настоящую суть. Председатель Европейского совета выстраивает каналы для связи с Москвой — а лидеры европейских государств на него орут. Нет никакой согласованности", — написал один из комментаторов.
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"Евросоюз абсолютно ненадежен, они уже своих сдают. Члены блока Венгрия и Польша подвергаются оскорблениям и угрозам со стороны не входящей в ЕС Украины. Кто-то защитил их? Нет, Франция и Германия, две главные страны, продолжают обхаживать Зеленского. Его давно пора поставить на место, как сделал Джей Ди Вэнс", — отметил другой.

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"Россия не станет вести переговоры с ЕС по вопросу конфликта на Украине. Цели России могут быть достигнуты только Россией. Условия мира и новые границы будет определять победитель. Кремль не допустит присутствия на Украине миротворческих сил ЕС. Это попросту невозможно. Евросоюз для России — аутсайдер, вставляющий палки в колеса. Все, что остается странам блока — приютить высокопоставленных чиновников неонацистского режима, которых вскоре побегут из Киева", — заключили читатели.

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Ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза разделились из-за этого на два лагеря. Против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, и когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания).
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