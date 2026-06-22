- Японские читатели Mainichi Shimbun обратили внимание на раскол внутри ЕС из-за попытки главы Европейского совета Антониу Кошты наладить канал связи с Москвой.
- Читатели высказали мнение о ненадежности Евросоюза и отсутствии поддержки его членов со стороны блока.
"Евросоюз абсолютно ненадежен, они уже своих сдают. Члены блока Венгрия и Польша подвергаются оскорблениям и угрозам со стороны не входящей в ЕС Украины. Кто-то защитил их? Нет, Франция и Германия, две главные страны, продолжают обхаживать Зеленского. Его давно пора поставить на место, как сделал Джей Ди Вэнс", — отметил другой.
"Россия не станет вести переговоры с ЕС по вопросу конфликта на Украине. Цели России могут быть достигнуты только Россией. Условия мира и новые границы будет определять победитель. Кремль не допустит присутствия на Украине миротворческих сил ЕС. Это попросту невозможно. Евросоюз для России — аутсайдер, вставляющий палки в колеса. Все, что остается странам блока — приютить высокопоставленных чиновников неонацистского режима, которых вскоре побегут из Киева", — заключили читатели.