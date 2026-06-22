Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что текущий конфликт удобен для главы киевского режима и практически не затронул его лично.
- Мендель считает, что политика Зеленского привела к превращению Украины в "частную лабораторию для проведения экспериментов над людьми".
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский осознанно затягивает конфликт с Россией, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Когда я слышу, как Зеленский в очередной раз говорит о "рассмотрении новых форматов", становится очевидно, что этот конфликт очень удобен для него и практически не затронул его лично. В то время как некоторые все еще надеются, что этим летом удастся подписать мирное соглашение, Зеленский говорит нам, что "Европа думает о формате" переговоров, и еще больше накаляет риторику", — написала она в соцсети X.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского отметила, что глава киевского режима продвигает мысль о том, что статус-кво — это единственный путь к спасению Киева, однако в действительности такой курс приведет к гибели страны.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.