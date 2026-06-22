Рейтинг@Mail.ru
"Этим летом". На Украине сделали жесткое заявление об окончании конфликта - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 22.06.2026
"Этим летом". На Украине сделали жесткое заявление об окончании конфликта

Мендель: Зеленский осознанно затягивает конфликт с Россией

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что текущий конфликт удобен для главы киевского режима и практически не затронул его лично.
  • Мендель считает, что политика Зеленского привела к превращению Украины в "частную лабораторию для проведения экспериментов над людьми".
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский осознанно затягивает конфликт с Россией, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Когда я слышу, как Зеленский в очередной раз говорит о "рассмотрении новых форматов", становится очевидно, что этот конфликт очень удобен для него и практически не затронул его лично. В то время как некоторые все еще надеются, что этим летом удастся подписать мирное соглашение, Зеленский говорит нам, что "Европа думает о формате" переговоров, и еще больше накаляет риторику", — написала она в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Депутат Рады набросился на Зеленского после угроз в адрес Лукашенко
Вчера, 15:13
Бывшая пресс-секретарь Зеленского отметила, что глава киевского режима продвигает мысль о том, что статус-кво — это единственный путь к спасению Киева, однако в действительности такой курс приведет к гибели страны.
По мнению Мендель, политика Зеленского привела к тому, что Украина превратилась в "частную лабораторию для проведения экспериментов над людьми".
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Внезапное заявление Зеленского о переговорах с Россией всполошило Запад
Вчера, 11:51
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВеликая Отечественная война (1941-1945)Юлия МендельКиевДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала