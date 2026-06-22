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Депутат Рады набросился на Зеленского после угроз в адрес Лукашенко - РИА Новости, 22.06.2026
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Депутат Рады набросился на Зеленского после угроз в адрес Лукашенко

Депутат Рады Дмитрук: конфликт стал основой существования Зеленского

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский хочет перенести конфликт на территорию Белоруссии, чтобы удержать власть.
  • По мнению депутата, для режима Зеленского движение к миру означает смерть, а потому интенсивность конфликта должна постоянно возрастать.
  • Глава киевского режима после атаки ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил Александру Лукашенко атаками.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет перенести конфликт на территорию Белоруссии, чтобы удержать власть, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
«
"Для режима Зеленского движение к миру означает смерть. Война стала основой его существования, а потому интенсивность конфликта должна постоянно возрастать. Ему всегда требуется новая подпитка и необходимость достижения поставленных целей", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Вчера, 11:51
По его мнению, именно по этой причине Киев может нанести удары по территории Белоруссии.
«
"Я говорил об этом раньше и говорю сейчас. Дай Бог, чтобы я ошибался. Но логика происходящих событий, действия режима и вся динамика конфликта показывают обратное", — резюмировал депутат.
Глава киевского режима через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил, что абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию его страны.
ВСУ 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияКиевБрянская областьВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоАртем ДмитрукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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