Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен раскритиковал утверждение Владимира Зеленского о том, что Украина будет утверждать окончательную кандидатуру переговорщика от Евросоюза в переговорах с Россией.
- Некоторые чиновники из европейских стран — сторонниц Киева выступают против назначения спецпосланника от Европы для диалога с Москвой, опасаясь, что этот шаг может подорвать усилия по оказанию давления на Россию.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен раскритиковал в соцсети Х утверждение Владимира Зеленского о том, что именно Украина будет утверждать окончательную кандидатуру переговорщика от Евросоюза в переговорах с Россией.
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"После того как НАТО на протяжении семи лет использовала Зеленского в качестве марионетки для борьбы "до последнего украинца", он, похоже, считает, что действительно контролирует ситуацию", — написал профессор.
Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за самими европейцами, однако, по его словам, это должен быть лидер, которому они доверяют. Кроме того, глава государства подчеркивал, что это не может быть деятель, известный антироссийскими высказываниями. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Москва отказалась от переговоров.