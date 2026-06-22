Зеленского поставили на место после угроз в адрес Навроцкого

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"Было бы хорошо, если бы Украина была страной, с которой мы могли бы строить дружеские отношения, но это не всегда получается. Видимо, украинцы просто не хотят хороших отношений с Польшей. <…> Сейчас мяч на стороне Зеленского и Украины. Однако он не предпринял никаких шагов, которые бы указывали на желание деэскалировать ситуацию", — сказал политик.