Зеленского поставили на место после угроз в адрес Навроцкого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Сейма от партии "Право и справедливость" Яцек Сасин заявил, что выпад Владимира Зеленского в адрес польского президента Кароля Навроцкого показал выбор Украины в пользу конфликта с Польшей.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Выпад Владимира Зеленского в адрес польского президента Кароля Навроцкого из-за скандала с героизацией УПА* показал, что Украина выбрала путь конфликта, заявил депутат Сейма от партии "Право и справедливость" Яцек Сасин в интервью каналу Polsat News.
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"Было бы хорошо, если бы Украина была страной, с которой мы могли бы строить дружеские отношения, но это не всегда получается. Видимо, украинцы просто не хотят хороших отношений с Польшей. <…> Сейчас мяч на стороне Зеленского и Украины. Однако он не предпринял никаких шагов, которые бы указывали на желание деэскалировать ситуацию", — сказал политик.
По его мнению, последние действия главы киевского режима и волна решений украинских политиков вернуть свои награды в Польшу доказывают, что "украинцы выбрали путь конфликта с Польшей".
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика президента Польши может плохо для него закончиться.
При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятелей.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.