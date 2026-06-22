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"Закончится катастрофой". Новая выходка Зеленского шокировала Мендель - РИА Новости, 22.06.2026
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09:15 22.06.2026 (обновлено: 16:57 22.06.2026)
"Закончится катастрофой". Новая выходка Зеленского шокировала Мендель

Мендель назвала выпад Зеленского в адрес Польши глупостью

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель назвала выпад Владимира Зеленского в адрес польского президента Кароля Навроцкого из-за скандала с героизацией УПА* поразительной глупостью.
  • Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его выпад в адрес польского президента Кароля Навроцкого из-за скандала с героизацией УПА* поразительной глупостью.
«

"Зеленский утверждает, что президент Кароль Навроцкий проворачивает ту же аферу, что и Виктор Орбан, и что все это закончится катастрофой. Серьезно? <…> Польша была одним из самых надежных партнеров Киева. Так в чем же на самом деле суть борьбы? В нескольких спорных ультрарадикальных группах и их лозунгах — вещах, которые большинству обычных украинцев либо безразличны, либо активно не нравятся", — написала она в соцсети Х.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Мендель подчеркнула, что УПА* и ОУН* никогда не были национальными героями для Украины.
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"Накануне крупной конференции по восстановлению в Гданьске, где на кону стоит поддержка Польши, Зеленский разрушает отношения из-за маргинальных лозунгов и исторических выпадов, в которые большинство украинцев даже не верят. <…> Это поразительно глупо. Здравый смысл покинул здание", — резюмировала она.
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика президента Польши может плохо для него закончиться.
При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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В миреПольшаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийЮлия МендельВооруженные силы Украины
 
 
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