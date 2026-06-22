"Закончится катастрофой". Новая выходка Зеленского шокировала Мендель

«

"Зеленский утверждает, что президент Кароль Навроцкий проворачивает ту же аферу, что и Виктор Орбан, и что все это закончится катастрофой. Серьезно? <…> Польша была одним из самых надежных партнеров Киева. Так в чем же на самом деле суть борьбы? В нескольких спорных ультрарадикальных группах и их лозунгах — вещах, которые большинству обычных украинцев либо безразличны, либо активно не нравятся", — написала она в соцсети Х.