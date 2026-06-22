Рейтинг@Mail.ru
Зеленский спровоцировал скандал с героизацией УПА*, заявили в Польше - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 22.06.2026
Зеленский спровоцировал скандал с героизацией УПА*, заявили в Польше

Пшидач: Зеленский спровоцировал скандал с героизацией УПА

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский спровоцировал скандал с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии, чтобы скрыть коррупционные преступления своих соратников.
  • Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла — за героизацию деятелей УПА.
  • Зеленский назвал действия Навроцкого внутренним делом Польши, связанным с борьбой против польского премьера Дональда Туска.
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский спровоцировал скандал с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии* с целью скрыть коррупционные преступления своих соратников, заявил журналистам глава Бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей УПА*. После этого Зеленский выступил с утверждением, что действия Навроцкого якобы обусловлены его борьбой против польского премьера Дональда Туска и являются "их внутренним делом".
"Коррупционные скандалы, выезд ближайших соратников Зеленского, обвиненных в гигантском воровстве. Видно, что вокруг пана Зеленского выросла огромная группа коррупционеров, людей, которые попросту крали деньги", - сказал Пшидач.
По его мнению, теперь Зеленский "ищет способы оттянуть внимание от своих коррупционных скандалов, вызывая споры исторического характера, оскорбляя поляков".
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника в Киевской области и присвоил наименование "Имени героев УПА*" центру специальных операций "Север" ССО ВСУ. После этого Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий польский президент Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла
19 июня, 21:13
 
В миреРоссияПольшаКиевская областьВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийМарчин ПшидачУкраинская повстанческая армия*Вооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала