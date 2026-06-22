Зеленский спровоцировал скандал с героизацией УПА*, заявили в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский спровоцировал скандал с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии, чтобы скрыть коррупционные преступления своих соратников.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла — за героизацию деятелей УПА.

Зеленский назвал действия Навроцкого внутренним делом Польши, связанным с борьбой против польского премьера Дональда Туска.

ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский спровоцировал скандал с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии* с целью скрыть коррупционные преступления своих соратников, заявил журналистам глава Бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей УПА*. После этого Зеленский выступил с утверждением, что действия Навроцкого якобы обусловлены его борьбой против польского премьера Дональда Туска и являются "их внутренним делом".

"Коррупционные скандалы, выезд ближайших соратников Зеленского, обвиненных в гигантском воровстве. Видно, что вокруг пана Зеленского выросла огромная группа коррупционеров, людей, которые попросту крали деньги", - сказал Пшидач.

По его мнению, теперь Зеленский "ищет способы оттянуть внимание от своих коррупционных скандалов, вызывая споры исторического характера, оскорбляя поляков".