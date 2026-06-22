Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский спровоцировал скандал с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии, чтобы скрыть коррупционные преступления своих соратников.
- Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла — за героизацию деятелей УПА.
- Зеленский назвал действия Навроцкого внутренним делом Польши, связанным с борьбой против польского премьера Дональда Туска.
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский спровоцировал скандал с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии* с целью скрыть коррупционные преступления своих соратников, заявил журналистам глава Бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей УПА*. После этого Зеленский выступил с утверждением, что действия Навроцкого якобы обусловлены его борьбой против польского премьера Дональда Туска и являются "их внутренним делом".
"Коррупционные скандалы, выезд ближайших соратников Зеленского, обвиненных в гигантском воровстве. Видно, что вокруг пана Зеленского выросла огромная группа коррупционеров, людей, которые попросту крали деньги", - сказал Пшидач.
По его мнению, теперь Зеленский "ищет способы оттянуть внимание от своих коррупционных скандалов, вызывая споры исторического характера, оскорбляя поляков".
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника в Киевской области и присвоил наименование "Имени героев УПА*" центру специальных операций "Север" ССО ВСУ. После этого Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий польский президент Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация
* Запрещенная в России экстремистская организация
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла
19 июня, 21:13