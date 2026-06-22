Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов украинского бюджета

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2026 год.

Верховная рада поддержала увеличение военных расходов бюджета Украины на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов).

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2026 год, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Депутат Верховной рады от партии " Европейская солидарность " Нина Южанина 10 июня сообщила, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов бюджета страны на 2026 год. Министерство финансов Украины в конце мая сообщило, что Рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов бюджета Украины на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов).

Согласно данным, опубликованным на сайте парламента, документ об изменениях в закон о госбюджете на этот год касаемо финансового обеспечения ВСУ возвращен с подписью Зеленского.