Рейтинг@Mail.ru
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов украинского бюджета - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 22.06.2026
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов украинского бюджета

Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в следующем году

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2026 год.
  • Верховная рада поддержала увеличение военных расходов бюджета Украины на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов).
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2026 год, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина 10 июня сообщила, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов бюджета страны на 2026 год. Министерство финансов Украины в конце мая сообщило, что Рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов бюджета Украины на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов).
Согласно данным, опубликованным на сайте парламента, документ об изменениях в закон о госбюджете на этот год касаемо финансового обеспечения ВСУ возвращен с подписью Зеленского.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Слова Зеленского о мире расходятся с делом, заявил депутат Госдумы
29 мая 2025, 15:22
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНина ЮжанинаВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала