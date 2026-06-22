Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что объединенное руководство Европы по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию.

Она подчеркнула, что у России сегодня практически тот же противник, что и в годы ВОВ.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объединенное руководство Европы сегодня по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Руководство объединенной Европы в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх, открыто провозгласило начало подготовки к войне с Россией для нанесения нам "стратегического поражения", - говорится в опубликованном МИД докладе Захаровой к научно-практической конференции "Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: уроки и выводы".

Дипломат подчеркнула, что у России сегодня практически тот же противник, что и в годы ВОВ.

"Если посмотреть на Украину, то киевский режим уже адаптировал для своих воинских формирований нацистскую символику. Все внешние признаки налицо и полное ощущение дежавю", - добавила она в своем докладе.