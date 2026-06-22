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Руководство Европы превзошло Третий рейх по русофобии, считает Захарова - РИА Новости, 22.06.2026
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21:30 22.06.2026
Руководство Европы превзошло Третий рейх по русофобии, считает Захарова

Захарова: руководство Европы по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что объединенное руководство Европы по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию.
  • Она подчеркнула, что у России сегодня практически тот же противник, что и в годы ВОВ.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объединенное руководство Европы сегодня по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Руководство объединенной Европы в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх, открыто провозгласило начало подготовки к войне с Россией для нанесения нам "стратегического поражения", - говорится в опубликованном МИД докладе Захаровой к научно-практической конференции "Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: уроки и выводы".
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Дипломат подчеркнула, что у России сегодня практически тот же противник, что и в годы ВОВ.
"Если посмотреть на Украину, то киевский режим уже адаптировал для своих воинских формирований нацистскую символику. Все внешние признаки налицо и полное ощущение дежавю", - добавила она в своем докладе.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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