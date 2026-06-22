В МИД рассказали, какие меры может принять ОДКБ из-за долгов Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армению могут лишить права голоса в рабочих органах ОДКБ из-за неуплаты взносов.
- По словам Захаровой, в случае задолженности перед бюджетом государства-члена ОДКБ в течение двух лет возможно приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности и лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армению из-за неуплаты взносов в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут лишить права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В соответствии со статьей 25 Устава Организации в случае невыполнения государством своих обязательств в его отношении могут быть применены меры, в частности при задолженности перед бюджетом в течение двух лет – приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности", - сказала Захарова.
Армения остается членом ОДКБ, заявила Захарова
Вчера, 15:22