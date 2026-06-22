В МИД рассказали, какие меры может принять ОДКБ из-за долгов Армении

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армению из-за неуплаты взносов в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут лишить права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.