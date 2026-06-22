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В МИД рассказали, какие меры может принять ОДКБ из-за долгов Армении - РИА Новости, 22.06.2026
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16:06 22.06.2026
В МИД рассказали, какие меры может принять ОДКБ из-за долгов Армении

Захарова: Армению из-за неуплаты взносов в ОДКБ могут лишить права голоса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армению могут лишить права голоса в рабочих органах ОДКБ из-за неуплаты взносов.
  • По словам Захаровой, в случае задолженности перед бюджетом государства-члена ОДКБ в течение двух лет возможно приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности и лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армению из-за неуплаты взносов в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут лишить права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В соответствии со статьей 25 Устава Организации в случае невыполнения государством своих обязательств в его отношении могут быть применены меры, в частности при задолженности перед бюджетом в течение двух лет – приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности", - сказала Захарова.
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