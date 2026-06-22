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Армения остается членом ОДКБ, заявила Захарова - РИА Новости, 22.06.2026
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15:22 22.06.2026 (обновлено: 15:26 22.06.2026)
Армения остается членом ОДКБ, заявила Захарова

Захарова: Армения остается членом ОДКБ и сохраняет все права и обязательства

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения более двух лет воздерживается от участия в мероприятиях ОДКБ, оставаясь при этом ее полноправным членом.
  • Парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз.
  • При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, такие как единая низкая тарифная ставка и право беспошлинного ввоза товаров.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армения останется полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сохраняя все свои права и обязательства, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Армения более двух лет воздерживается от участия в мероприятиях в формате ОДКБ, при этом оставаясь ее полноправным членом, сохраняющим за собой все соответствующие права и обязательства", - сказала Захарова.
Парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз, в апреле документ утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, которые получала за счет пребывания в Союзе, а именно единую низкую тарифную ставку для стран Союза в 5% и даже право беспошлинного ввоза товаров в нескольких случаях.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 17.00 мск.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Вчера, 14:32
 
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