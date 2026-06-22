Армения остается членом ОДКБ, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ Армения более двух лет воздерживается от участия в мероприятиях ОДКБ, оставаясь при этом ее полноправным членом.

Парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, такие как единая низкая тарифная ставка и право беспошлинного ввоза товаров.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армения останется полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сохраняя все свои права и обязательства, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Армения более двух лет воздерживается от участия в мероприятиях в формате ОДКБ, при этом оставаясь ее полноправным членом, сохраняющим за собой все соответствующие права и обязательства", - сказала Захарова.

Парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз, в апреле документ утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.

При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, которые получала за счет пребывания в Союзе, а именно единую низкую тарифную ставку для стран Союза в 5% и даже право беспошлинного ввоза товаров в нескольких случаях.